家醫急診納大外科？衛福部將內部拍板、年底前公告

（中央社記者沈佩瑤台北18日電）醫美新制究竟要不要把急診、家醫納入大外科，衛生福利部今晚第4度與醫界協商，歷經1個半小時溝通仍沒有共識，接下來將回歸衛福部內部討論、拍板決定，最晚12月31日前公告。

衛福部擬修法嚴管醫美醫師執業、手術資格與診所執行高風險手術條件，日前醫事司與醫界開會達成多項共識，包括已在執業者，若無專科但有實務經驗，提出案例並經訓練，即可取得資格；以認證取代診所評鑑等。新制預計明年元旦上路。

然而，有關施行醫美手術醫師資格要不要調整為11個大外科，納入家醫及急診，衛福部長石崇良日前表態不認同，醫事司連續2週找來醫界當面談。

今天晚間歷經1個半小時會議，醫事司長劉越萍會後表示：「部裡面會自己做決定，因為沒有共識。」二個專科的代表仍表達爭取納入立場，也提了很多疑慮及建議事項，這兩週就是在蒐集意見。

「不是接不接受的問題。」劉越萍表示，主要就是討論還有沒有其他建議，「大家對維護病安都沒有意見，但還是要給大家發言的地方」，細節上總有歧見，後續就是召開部內會議拍板決定。

劉越萍坦言，現在每個人手邊意見一堆，「都是部長信箱、院長信箱、總統府轉來的意見」，但衛福部的立場是，美容醫學要能提供更好的服務，提升病人安全及品質。

既定時程不變，新制仍將於明年1月1日如期上路。劉越萍強調，衛福部會再就醫界關心的權益問題，循正常法制程序，由法規專家再順一次初擬文字之後，最晚會於12月31日當週公告。

此外，友善查詢美容醫學專區明年農曆年前上線，將揭露醫師姓名、專科等資訊。劉越萍說，因為才剛剛發文給22縣市衛生局，目前回報情況不太理想，今天會議中也請各公會代表回去督促回應。（編輯：管中維）1141218