家醫科納入大外科執行醫美手術？ 石崇良：個人不認同

家醫科納入大外科從事醫美，石崇良：個人不認同。（示意圖：MotionElements）

衛福部原本打算修法嚴管醫美，不過上周和醫界團體開會後，「家醫科」被納入大外科可執行醫美手術，醫美診所強制評鑑也改為「輔導認證」，外界質疑衛福部退讓。衛福部長石崇良今（10）日在立法院詢答時坦言，對於家醫科認定為大外科「我個人意見是不認同」，他強調目前尚未做成最後修法決定，今天下午還會再開會協商。

醫事司上周三（3日）邀集相關團體開會，決議執行醫美手術資格，擴及家醫科、急診科在內11個大外科，醫美診所評鑑因為反彈太大，決議「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」。民眾黨立委陳昭姿質疑，衛福部原承諾加強管理醫美，政策卻出現「髮夾彎」，她特別點出家醫科的爭議，內科住院醫師在訓練過程中，曾接受插管、置放中央靜脈導管、抽胸水與腹水等侵入性醫療訓練，反觀家醫科在住院醫師訓練階段，較少這類侵入性醫療操作，卻被納入可執行抽脂等醫美手術的科別，令人無法理解。

石崇良坦言，對於家醫科是否能認定為大外科「個人不認同」，但重點是應檢視訓練過程中，多少時數有進行手術訓練。今天下午醫事司會再開會討論。至於評鑑縮手，石崇良說，基層診所普遍對「評鑑」制度有所排斥，但即使不用評鑑名稱，仍會要求建立由衛生主管機關認可的品質把關機制，不論稱為認證或督導考核，內容都須保障醫美診所的醫療品質與病人安全，尤其麻醉安全將是重點檢視項目，他強調，醫美產業發展與否並非政策重點，病人的安全才是最重要的事情。