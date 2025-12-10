家醫科納「大外科」可做醫美手術挨轟 石崇良直言不認同

針對家醫科被納入可執行美容醫學手術的「大外科」範圍，衛福部長石崇良今(10日)在立法院備詢時直言，以他個人意見「並不認同」。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫美「特管辦法」修法引發醫界正反聲浪，針對家醫科被納入可執行美容醫學手術的「大外科」範圍，衛福部長石崇良今(10日)在立法院備詢時直言，以他個人意見「並不認同」將家醫科認定為大外科，並強調日前會議屬部內協商，修法尚未做成最終決定。

衛福部日前預告的特管辦法修法草案中，明定執行「美容醫學手術」的醫師，需具有「大外科」資格，醫事司二度邀集相關醫事團體討論爭議，並整理出三項共識方向，包括將家醫科納入「大外科」、2019年以前畢業的醫師，若未具專科醫師資格，但具備實務經驗並符合相關條件者，可繼續從事美容醫學處置、及以「輔導認證」取代原本規劃的強制評鑑制度

民眾黨立委陳昭姿質詢時指出，衛福部宣示將嚴格管理醫美政策、強化醫師資格，但後續協商卻出現「髮夾彎」，不僅可執行醫美手術的醫師科別擴大至11科，2019年前未完成PGY訓練的醫師也得以透過補件或補訓持續執業，原訂的強制評鑑制度更改為輔導認證，醫美領域已發生多起奪命案例，病人安全不容再被犧牲。

陳昭姿也特別點出家醫科爭議。她指出，內科住院醫師在訓練過程中，曾接受插管、置放中央靜脈導管、抽胸水與腹水等侵入性醫療訓練，反觀家醫科在住院醫師訓練階段，較少這類侵入性醫療操作，卻被納入可執行抽脂等醫美手術的科別，令人無法理解，也質疑衛福部相關決策的專業基礎。

對此石崇良回應，日前會議僅是部內協商的一部分，今天下午會再召開會議，目前尚未做成最終修法決定。他也指出，是否將家醫科認定為「大外科」，以他個人意見「並不認同」，相關認定應回歸醫師實際訓練內容，包括手術訓練時數與操作經驗，而非以協商結果決定。

石崇良也說明，政府自2019年起才建立完整的兩年PGY制度，2019年後未完成完整PGY訓練者，必須補訓完成後，才能執行醫美處置，並非僅補交文件即可過關。

至於醫美診所的管理與安全，石崇良指出，部分基層診所對「評鑑」制度有所排斥，認為醫院評鑑帶來壓力與陰影，因此即使未採用「評鑑」名稱，仍會要求建立由衛生主管機關認可的品質把關機制，不論稱為認證或督導考核，其內容都須保障醫美診所的醫療品質與病人安全，尤其麻醉安全將是重點檢視項目，他強調，醫美產業發展與否並非政策重點，病人的安全才是最重要的事情。

