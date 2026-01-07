家醫科被排除醫美手術行列 醫：影響有限、病患選擇更清楚

〔記者侯家瑜／台北報導〕為強化醫美安全，衛福部自今年元旦起實施美容醫學「特管辦法」新制，明定醫師須完成完整訓練，並限縮可執行醫美手術的專科別，引發醫界熱議。對此，醫美診所院長指出，醫美安全關鍵在於技術能力與術前評估，而非單以科別劃線，制度仍有討論空間。

新法上路後，2019年後畢業的醫師，須完成2年PGY(畢業後一般醫學訓練)，方可從事光電、雷射、針劑等美容醫學處置；若要執行侵入性美容手術，還須具備「大外科」專科資格。此次修法也明確界定「大外科」範圍，僅認定外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科及皮膚科等9個專科。家醫科與急診醫學科則被排除在可執行美容醫學手術的名單之外，引發部分醫師反彈。

維爾美診所院長劉浩文表示，醫美安全的核心並非「科別名稱」，而是醫師是否具備成熟技術與嚴謹的術前評估能力。他直言，若政府真正目標是提升安全，應針對不同手術或療程建立實質的技術認證制度，「認證能力，而不是只認證科別」，否則恐一刀切否定其他科別醫師多年累積的專業訓練成果。

身為家醫科專科醫師，劉浩文也對家醫科被排除在「大外科」名單之外表達遺憾。他指出，家醫科過去曾被納入相關討論，在草案階段也未被排除，但政策卻在最後拍板時急轉彎，且缺乏清楚的學理與風險評估依據，已違反行政法上的「信賴保護原則」，也壓縮年輕醫師多元發展的空間。

不過，劉浩文也強調，實務上多數投入醫美的家醫科醫師，本就以非侵入式療程為主，包括光電雷射、電音波拉提與微整針劑注射等，新制主要限制的是隆乳、抽脂等特定美容手術，對診所日常運作影響其實有限。他認為，新制反而讓病患更容易分流，「需要動刀就找外科，想做膚質管理與整體抗老，家醫科依然是安全、專業的選擇」。

在醫美新制環境下，劉浩文也建議民眾，選擇療程時不要只看單一項目或價格，而應重視診所是否具備整體健康評估能力。一個負責任的醫美療程，應包含完整的內科評估，例如代謝狀況、慢性病史與發炎指數等，而非只著眼於「打針或開刀」。他強調，真正長久且安全的美麗，來自健康本身，選擇能陪伴規畫長期健康藍圖的醫師，才是對自己最好的投資。

衛福部醫事司副司長劉玉菁日前說明，新制採取「三級管理」，考量不同專科在外科訓練內容與時數上的差異，才做出上述調整。針對非侵入性醫美處置，則設有2年緩衝期。2019年後畢業、尚未完成PGY訓練的醫師，須補足2年訓練；2019年前畢業、在新法施行前已實際執行醫美處置者，經統計約32人，後續需完成32小時訓練即可銜接。

至於美容醫學手術，現階段僅限9個大外科專科執行。非相關專科、但在施行日前曾實際執行美容醫學手術的醫師，須提出30例實際案例，並完成32小時訓練，得在1年補訓緩衝期內繼續提供服務。

