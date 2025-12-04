「家醫科」也能做醫美手術恐釀醫師「出走潮」？台大院長余忠仁這麼說

記者簡浩正／台北報導

余忠仁（左五）今出席「台大醫院2025台灣醫療科技展」。（圖／記者簡浩正攝影）

整頓醫美亂象。衛福部昨日與醫界達成重大共識，將執行美容醫學手術的醫師資格擴大至「11大外科系列」，其中連家庭醫學科也被納入可執行手術的範疇。但也引發外界憂慮醫療品質、甚至加速家醫科醫師出走的可能性。對此，台大醫院院長余忠仁今（4）日受訪時表示，輔導認證也是好的管理辦法，科別頭銜不是重點，核心在於是否接受過「正規訓練」並達到「能力要求」，只要具備處理病患的能力，雙專科執業並無不可。

據醫事司昨與相關團體的共識內容，大外科包括：外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家醫科等11個科別。醫師都要完成PGY訓練，才能執行雷射光電、針劑等醫美處置，或是進行醫美手術。以及執行醫美手術診所以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標。

針對衛福部將家庭醫學科納入可執行醫美手術的11大專科之一，余忠仁今日出席「台大醫院2025台灣醫療科技展」受訪時坦言，家醫科過去的訓練場域確實不在手術這一塊，但他認為制度的設計應回歸「能力本位」。他舉例過去曾遇過一名家醫科醫師，為了轉戰醫美領域，後來特地轉去外科擔任住院醫師接受訓練，兩年後轉投入醫美市場。他強調，這顯示出「基本要求」的重要性，「對於重大手術，規範一定要在，對外科而言，他們還是要接受外科訓練。」

針對衛福部將原本的「強制評鑑」改為以「輔導認證」取代，力道是否不太夠？余忠仁則認為「至少開始管理了、總要從頭開始」，過去醫美的確跳脫了傳統醫院與診所的管理範圍，形成了一個獨特的領域，但「最後還是應該回到醫療本身」，而且一旦進入輔導，最後還是要取得認證。

外界擔憂開放家醫科執行手術，恐讓家醫科醫師難招、更多家醫科醫師「不務正業」流向醫美？余忠仁持開放態度，他認為PGY訓練還是要的，醫師若具備兩個專科資格也是OK的，只要該醫師願意接受正規訓練，且經認證達到執業能力，就不應受限於原本的科別，「如果他不做醫美，那就回到家醫科，這都是職涯選擇。」

