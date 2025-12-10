家醫科「可動刀醫美」恐翻盤 衛福部長石崇良：個人不認同 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部拋修法《特管辦法》要整頓現有醫美亂象，但在二度與醫界面對面磋商後，做出讓步，尤其讓家醫科也納入「大外科」範圍內，未來可以繼續執行美容醫學手術一項，引發質疑，衛生福利部部長崇良今（10）日在立法院回應立委時「翻盤」，直言以他個人意見「並不認同」把家醫科認定為大外科，並強調與醫界的會議屬於部內協商，修法尚未做成最終決定。

衛福部預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，喊出加嚴醫美分級管理，一度引發醫界反彈，衛福部11月26日、12月3日二度邀集醫界團體，面對面坐下來談，最終確立「直美」醫師的「關門條款」；另外共識之一還包括施行美容醫學手術醫師資格擴及至11個大外科系列：外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科。

民眾黨立委陳昭姿質詢時質疑，衛福部對外宣示的是要嚴格管理醫美、醫師資格，卻出現「髮夾彎」，不但可操刀醫美的醫師科別擴大至11科，連2019年前未完成PGY訓練的醫師也可透過補件或補訓繼續執業，加上原本要推的診所強制評鑑更改為輔導認證，衛福部如何能保障病人安全。

陳昭姿直接點名家醫科爭議。陳昭姿說，內科住院醫師訓練過程中，要接受插管、置放中央靜脈導管、抽胸水與腹水等侵入性醫療的訓練，反觀家醫科，訓練階段較少這類侵入性醫療操作，卻被納入可執行抽脂等醫美手術的科別，令人無法理解？甚至連急診科醫師納入大外科，外界也有意見。

石崇良回應，前面的會議只是共識會議中的一場，今天下午還有一場，目前修法還沒有最終決定。對於家醫科是不是可以認定為大外科，「如果我個人的意見，我並不認同」，石崇良說，相關認定應回歸醫師實際訓練內容，應該要過程中到底有多少手術訓練時數與操作經驗。

石崇良說，政府自2019年起才建立完整的二年PGY制度，因此，2019年後未完成完整PGY訓練的醫師，必須補訓完成之後，才能執行醫美處置，並非僅補交文件即可過關。而部分基層診所排斥「評鑑」制度，但即使未採用「評鑑」的名稱，衛福部仍會要求建立由衛生主管機關認可的品質把關機制，未來不管叫做「認證」或「督導考核」，內容都會保障醫美診所的醫療品質與病人安全，尤其麻醉安全會是重點檢視項目。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

