家醫、急診做醫美手術「無共識」 衛福部12／31直接公告

衛福部預告修法，嚴管美容醫學，卻將家醫科、急診科納入執行醫美手術資格範圍，引發爭議。今日醫事司再度與各專科醫學會討論，仍無共識。（示意圖：shutterstock／達志）

衛福部日前與醫界達成「家醫科、急診科等11大外科可執行醫美手術」共識，引發爭議。衛福部長石崇良上周直言，個人不認同這2科納入大外科；醫事司長劉越萍說，今日開會仍無共識，目前已收集各界意見，後續經衛福部內部討論調整，將於12月31日當周直接公告最終版本。

衛福部日前預告修正特管辦法，要求108年後醫師補足PGY訓練才能執行醫美處置、執行醫美手術需具「大外科」資格、診所執行高風險手術需通過評鑑。醫事司日前與相關團體達成共識，執行醫美手術資格擴大至家醫、急診在內11個大外科；評鑑部分則以「輔導認證取代強制評鑑」。

然而，衛福部長石崇良上周直言，家醫科、急診科與其他外科相比，外科訓練有十分明顯落差，個人並不認同將這兩科列入大外科。針對此爭議，醫事司邀集各專科學會，經上周、今日二次開會，仍無共識。

劉越萍說明，今日會議討論約1.5小時，家醫、急診科強烈希望納入大外科，但各學會仍無共識，並提出許多擔憂及建議。目前衛福部已收集完意見，除了與醫界開會，部長信箱、院長信箱、總統府也都收到很多意見，後續衛福部經內部討論、找法規專家進行文字調整，最晚在12月31日公告，希望明年1月如期上路。

劉越萍強調，衛福部的立場就是必須提供更好的美容醫學服務，大方向各界都支持，但細節部分仍有歧見。衛福部會遵循法制程序，完成意見收集後，經內部討論拍板後公告最終版本。

