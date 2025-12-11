家醫、急診可做醫美手術？石崇良：補訓不如重新申請外科

衛福部長石崇良。（李念庭攝）

家醫科、急診科未來可執行醫美手術引發爭議，衛福部長石崇良昨表示「個人不認同」，醫事司昨再度開會仍無共識。至於未來傾向移除這2科，還是補訓後可執行？石崇良說，家醫、急診與外科訓練時數落差很大，不只1、2個月而是1、2年起跳，與其補訓2年，不如重新申請外科；若學會希望爭取資格，未來也可討論是否採「雙專科共同訓練模式」。

衛福部日前預告修法，要求民國108年後醫師補足PGY訓練才能執行醫美處置、執行醫美手術需具備「大外科」資格、診所執行高風險手術需通過評鑑。醫事司上周與相關團體達成共識，執行醫美手術資格擴大至家醫、急診科在內11個大外科；並以輔導認證取代強制評鑑。

醫事司昨邀集11個專科醫學會與醫師公會全聯會開會，但針對家醫科、急診科是否可執刀仍無共識。石崇良說，未來修法後，大外科的概念，實質上是要有完整訓練的外科醫師，他請醫事司將各專科醫師訓練計畫內容做比較，可見部分科別與其他外科存在落差。

石崇良指出，第一是家醫科、急診科屬於橫向訓練為主科別，外科訓練時數上顯然與其他科別有落差；第二是部分專科精進在特定領域，如頭勁外科、眼科聚焦在面部訓練，未來也要考慮這些科別是否具相關訓練經驗，才能開其他部位手術。

至於未來衛福部傾向將家醫、急診科移除執行手術資格，還是傾向這兩科可補訓後執行？石崇良認為，這兩科與其他科別仍有不同，訓練時數顯然落差大，且不只是1、2個月的差別，而是1、2年起跳。如果要求補訓兩年，還不如重新申請外科訓練、取得資格。

石崇良說，或許未來學會也能討論採取「雙專科共同訓練模式」，例如早期泌尿科與外科雙主修，訓練完可同時拿到雙資格，早期神經外科、整形外科也類似。衛福部不反對此做法，也能增加多一點外科人才，學會間可以討論如何進行「雙主修」，也許訓練時間拉長，但受訓考試完可同時取得2個專科醫師資格。

石崇良表示，目前修法時程仍預計12月底發布、明年1月1日上路。至於醫美認證部分，未來即使採用認證，認證單位要有公信力，內容也要經主管機關認可，包括麻醉手術品質管理、相關感染控制要求等。衛福部網站未來也將設立美容醫學專區，公開醫美診所、執刀醫師的專科等，讓資訊透明。

