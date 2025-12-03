家醫、急診可做醫美！衛福部晚間拍板新制 醫美手術擴大11專科 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

家醫科、急診科醫師還是能做醫美！衛福部預告修法全面加嚴、限縮執行醫美的醫師資格，繼確立消滅「直美」醫師之路後，今（3）日衛福部與醫界再達成第二波共識，明確訂出未來能夠執行美容醫學手術的專科醫師範圍，擴大至11個大外科，包括家醫、急診醫學都入列；另外，針對已經在執業者，若沒有專科醫師，但只要有實務經驗並經醫師公會訓練後，就可以直接取得資格。新制將按既定期程明年上路。

廣告 廣告

衛福部日前預告修正《特管辦法》，加嚴醫美分級管理，一度引發醫界反彈，衛福部11月26日第一次邀集多達40個醫界團體，面對面坐下來談，最終確立「直美」醫師的「關門條款」，明確界定出108年後畢業生須完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練）才能執行醫美業務。

衛福部今日下午5點再度邀請醫界團體，針對執行高風險醫學美容手術的醫師資格以及醫美診所要不要納入評鑑一事，二度磋商，晚間由衛福部醫事司司長劉越萍出面說明。

劉越萍說，今天老實講是更近一步的三點共識，第一點施行醫學美容手術醫師資格擴及至11個大外科系列，包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科。

劉越萍指出，第二點共識，美容醫學處置部分，若未具專科醫師且有實際臨床經驗者，明年上路時，這一群醫師，他可以提供具體的美容醫學實例，經過相當程度的一個訓練，就可以直接取得資格，以保障現有實務經驗者的工作權益。訓練由醫師公會全聯會與相關醫學會負責一起開課，並針對美容醫學處置跟手術都會設有落日條款。

第三點，針對診所該納評鑑或認證。劉越萍表示，在病人安全前提之下，大家最終達成共識，認同由皮膚科醫學會所提出的「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」，至於執行細節，後續衛福部會與醫師公會全聯會、各專科醫學會再行討論。

劉越萍強調，《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》之所以要趕在明年1月上路，全因為過年前是美容醫學的熱潮，所以大家快速達成共識，也是希望國人、國外觀光客能在台灣做美容醫學，衛福部做了強化措施，美容醫學品質沒問題。修法期程不變，希望明年1月1日正式上路。

照片來源：CNEWS資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

雅培「連續血糖監測」失誤美國出人命 食藥署公布台灣清查結果！

爭《身權法》修法30團體上門踢館 衛福部長：最慢下月送立法院

【文章轉載請註明出處】