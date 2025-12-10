家醫、急診執刀醫美無共識 醫美查詢平台1月中上路（示意圖:shutterstock/達志）

衛福部上周與醫界達成共識，家醫科、急診科等11大外科可執行醫美手術，引發爭議。醫事司今再度開會，家醫、急診是否可執刀無共識，下周再議；有共識部分，包括特定美容醫學手術擴大至10類，列管男／女性全身麻醉生殖器整形；並將設立「友善查詢美容醫學專區」，公布診所、服務內容、施術醫師姓名專科、相關認證資訊，目標明年1月上路。

衛福部日前預告修正特管辦法，要求108年後醫師補足PGY訓練才能執行醫美處置、執行醫美手術需具備「大外科」資格、診所執行高風險手術需通過評鑑。但醫事司上周與相關團體達成共識，執行醫美手術資格擴大至家醫、急診在內11個大外科；評鑑部分則以「輔導認證取代強制評鑑」。

衛福部長石崇良今早直言，急診科、家醫科與其他外科相比，外科訓練有十分明顯落差，因此「個人認為這2科不應列入大外科」。

醫事司司長劉越萍說明，今日會議進行2.5小時，針對大外科資格部分，今日只達成落日條款共識，家醫或急診科醫師已在執業、經確認實際案例數達標或完成相關訓練，仍可繼續執業；至於這兩科是否可納入大外科？仍未取得共識，有待下周繼續討論。

劉越萍表示，家醫科、急診科在訓練期間，到外科、耳鼻喉科、眼科等科別受訓時間頂多1至3個月，加總約半年至一年，但傳統外科受訓時間長達4至6年，訓練程度確實有相當大落差。今日相關醫學會仍有歧見，家醫、急診可否執刀，須持續討論凝聚共識。

至於共識部分，劉越萍說明，未來將針對特定美容醫學手術、醫美手術、醫美處置進行認證，同時衛福部將設立「友善查詢美容醫學專區」，公開醫美診所地點、提供服務內容、及施術醫師姓名與部定專科資格。目標明年1月中旬上路、開放查詢。

劉越萍說，若已取得醫策會「美容醫學品質認證」，該專區也會一併公開呈現；未來輔導認證部分，上半年條文公佈後，將於下半年試評，會請醫策會協助制定認證標準，確保公信力，再公布上網。至於自律認證實施後，現有醫策會認證是否存在？將進行相關數量統計後再研議。

另，目前國內特定美容醫學手術，包括削骨、脂肪手術等8類，劉越萍指出，未來將擴大至10類，將男性、女性全身麻醉生殖器整形列管，男性資格限整形外科、泌尿科，女性限整形外科、泌尿科、婦產科；抽脂部分，除過去單次抽脂達1500毫升、單次總抽出量達5000毫升，若是全身麻醉抽脂也列入。

