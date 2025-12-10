家醫、急診執刀醫美踩剎車 衛福部研議修正高風險手術規定

衛福部上周與醫界達成共識，將執行醫美手術資格擴大至家醫科、急診科在內共11大外科，遭批政策「髮夾彎」。衛福部長石崇良強調，個人不認同家醫、急診納入醫美手術資格，今下午將再開會討論，並研議修正高風險手術細部規定，包括改以「全身麻醉」作為判斷標準、將「生殖器整形」納入高風險手術等。

衛福部日前預告修正特管辦法，要求108年後醫師補足PGY訓練才能執行醫美處置、執行醫美手術需具備「大外科」資格、診所執行高風險手術需通過評鑑。但醫事司上周與相關團體達成共識，執行醫美手術資格擴大至家醫、急診在內11個大外科；評鑑部分則以「輔導認證取代強制評鑑」。

廣告 廣告

立法院社福及衛環委員會10日邀衛福部長石崇良（見圖）、勞動部及教育部行專題報告「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」，並備質詢。（劉宗龍攝）

石崇良說明，上周會議討論出11個大外科可執行醫美手術，但比較各科別過去住院醫師訓練內容，急診、家醫科與外科相比，外科訓練有十分明顯落差，因此「個人當然認為這2科不應列入大外科」，雖然過去急診被列在大外科，因為常要處理緊急的創傷，但這與進手術房開刀仍有差別，應該再討論。

石崇良表示，11個大外科也並非所有手術都能執行，有些科別訓練侷限在特定部位，如眼科主要訓練在顏面部，是否能進行其他部位手術就需討論，也因此才訂出高風險手術須指定專科，如腹部整形僅整形外科、婦產科、外科、皮膚科可執行，眼科雖屬11個外科，但無法進行腹部整形，要考量訓練背景相關性去做更細緻討論。

石崇良強調，上周會議並非最後版本，僅是會議代表共識，行政機關仍有行政管理的考量，會再開會決定，仍拚明年上路。目前確定直美部分解決，今日將再討論家醫科、急診科是否納入11個大外科，以及高風險手術細部規定，會議限縮11個專科醫學會、醫師公會全聯會參與。

他舉例，過去抽脂以單次抽脂量達1500毫升作為標準，須由特定專科醫師執行，但抽1300毫升不一定沒有風險，因此研議將以「有沒有全身麻醉」作為依據，無論毫升數，全身麻醉抽脂都是高風險手術。

同時，針對日前有民眾做「陰莖增大術」身亡，衛福部也將把「生殖器整形」納入高風險手術，限制執行科別，如男性生殖器限制整形外科、泌尿科，女性生殖器限制整形外科、泌尿科、婦產科。

另，石崇良說，評鑑部分衛福部尊重專業自律、也不反對認證，但認證單位必須有公正性、有公信力，內容也必須經過衛福部認可。若輔導認證參與比例不高，還是要回到強制，會觀察執行狀況1至2年，同時未來也會建立平台，公開認證情形、醫美診所專科資訊等。

更多中時新聞網報導

MLB》國民送出費雷爾 跟水手換兩潛力股

Netflix收購華納兄弟 名導影后齊反對

UBA》主力帶傷拚勝 義守教頭感動落淚