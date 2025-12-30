家醫、急診確定不納入大外科！衛福部：醫美新制明年元旦上路

衛福部今（30）日晚間宣布，明年（2026）上路的醫美管理新制，家醫科與急診科確定排除在可執行醫美大外科手術的專科範圍之外。示意圖。取自Pexels



衛福部今（30）日晚間宣布，針對明年（2026年）即將上路的醫美管理新制，家醫科與急診科確定排除在可執行醫美大外科手術的專科範圍之外。《特管辦法》修正案預計明（31）日公告，明年元旦如期上路。

衛福部日前預告修正《特管辦法》擬明年1月1日起加嚴醫美，將分級管理，並數度與醫界開會，儘管確定直美醫師的「關門條款」，明確界定出108年後畢業生須完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練）才能執行醫美業務，以及醫美診所不強制評鑑，改採取認證制度，但是家醫科、急診科是否納入醫美大外科，衛福部與醫界一直喬不攏。衛福部長石崇良過去態度是不認同家醫、急診列大外科。

如今，衛福部自行拍板決定，家醫科與急診科確定排除在可執行醫美大外科手術的專科範圍之外。衛福部醫事司副司長劉玉菁證實，排除原因主要在於這兩個專科的醫師過往專科訓練中，相關外科訓練的內容與時間有限。因此，未來能施行美容醫學手術的醫師資格將限縮於九個大外科系列，包括：外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科以及皮膚科。

劉玉菁表示，《特管辦法》修正案最快將於明天發布，以符合衛福部原訂明年1月1日上路施行的時程。新制上路後，醫美將分三級管理，並針對已在從事醫美的醫師設有緩衝期及補訓落日條款。

其中，最低風險的光電、針劑等美容醫學處置，新制規定必須具備PGY（畢業後臨床醫學訓練）資格才能操作，緩衝期為二年；若在新制實行日以前就從事的醫師，須提供至少32例實際案例並完成32小時補訓。美容醫學手術部分，非屬九大新制大外科的醫師，須提供至少30例實際案例並完成32小時補訓，緩衝期為一年。

至於高風險的特定美容醫學手術，僅限特定專科醫師操作，但108年前已取得醫師公會全聯會受理美容醫學特定手術案例認證申請發放證書清單者，不受此限。劉玉菁指出，衛福部將在農曆春節前上線「美容醫學專區」，公開醫美機構的基本資料、美容醫學服務項目以及醫師名單等三項，同步也會揭露醫師的專科，讓民眾可以查詢。

