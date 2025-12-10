家醫、急診科做醫美 石崇良反對

醫美手術醫師資格擬調整為11個大外科，納家醫科及急診科。衛福部長石崇良10日強調，不認同視家醫科為大外科，而急診科訓練與外科也有落差，將再與醫界討論。（劉宗龍攝）

衛福部上周與醫界達成「家醫科、急診科納入大外科，可執行醫美手術」及「輔導認證取代強制評鑑」共識，引發爭議。衛福部長石崇良強調，個人不認同家醫科及急診科納大外科。醫事司昨開會，決議將男、女生殖器整形列入高風險手術，並將設立醫美查詢平台，讓資訊公開透明，目標明年1月上路；至於家醫、急診能否執刀？仍無共識，下周再議。

衛福部日前預告修法，要求民國108年後醫師補足PGY訓練才能執行醫美處置、執行醫美手術需具備「大外科」資格、診所執行高風險手術需通過評鑑。醫事司上周與相關團體達成共識，執行醫美手術資格擴大至家醫科、急診科在內11個大外科；並以輔導認證取代強制評鑑。

立委陳昭姿提出質疑，衛福部原承諾加強管理醫美，政策卻出現「髮夾彎」，家醫科訓練過程缺乏相關侵入性手術訓練，為何可從事抽脂手術？

石崇良說明，急診科、家醫科的外科訓練與傳統外科有明顯落差，「個人認為這2科不應列入大外科」，過去急診被列在大外科，常要處理緊急創傷，但這與進手術房開刀仍有差別。

醫事司昨邀集11個專科醫學會、醫師公會全聯會開會。醫事司長劉越萍說明，家醫科、急診科訓練期間，到各外科受訓時間加總僅約半年至1年，傳統外科受訓時間長達4至6年，訓練程度有相當大落差。針對家醫科、急診科是否納入大外科，會議未取得共識，將延至下周討論。

鑑於日前有民眾做「陰莖增大術」身亡，劉越萍說，未來國內特定美容醫學手術，將從8類擴大至10類，男性、女性全身麻醉生殖器整形列管（男性限整形外科、泌尿科，女性限整外、泌尿、婦產科）；抽脂部分，除過去單次抽脂達1500毫升、單次總抽出量達5000毫升，若是全身麻醉抽脂也將列管。

另衛福部未來將設立「友善查詢美容醫學專區」，公開醫療院所地點、提供服務內容、及施術醫師姓名與部定專科資格，若已取得醫策會「美容醫學品質認證」或未來取得相關認證，也會一併公布呈現。目標明年1月中旬上路、開放查詢。