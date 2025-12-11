家醫、急診納醫美手術資格惹議 石崇良回應

▲對於家醫科、急診納入大外科進行醫美，衛福部長石崇良表示，如果要以補訓的方式，不如重新申請外科訓練。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 衛福部日前預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，對於醫美有所約束，但衛福部長石崇良表態不認同家醫科納入大外科。今日他再度提到，對於近幾次的醫美相關開會結果「不滿意」，也認為其訓練落差並不是只有1個月、2個月，而是以「年」計算，但若要補訓2年為例，不如重新申請外科訓練；另外專科學會如果想做外科的事情，也可以討論如何進行雙主修拿到執照。

衛福部醫事司司長劉越萍昨（11）日受訪時，提到邀集11個醫學會代表開會討論，針對爭議較大的家醫科、急診科未來是否仍可進行醫美手術，目前共識度不高，預計下週再討論。

廣告 廣告

石崇良今日出席「2025年品質認證授證典禮暨記者會」。會前接受媒體聯訪時提到，對於家醫科、急診納入大外科，他有請醫事司將專科醫師訓練的計畫內容拿出比對，也發現訓練時數與外科落差較大，且是以橫向訓練為主。

石崇良指出，部分專科也可能較專精某個領域，不見得熟悉其他範圍，如眼科、頭頸外科等，雖然最高風險已經被排除，但家醫科、急診科與其他外科仍有不同。

石崇良表示，也因為昨日出席的代表尚未與其他理監事討論，因此需要回去確認共識後，下週再進行決定。

整外醫訓練相當大量 醫：建議需有配套

不過，訓練時間落差不是只有1、2個月，石崇良提到，而是1、2年的事情，若是要回去再補訓2年，不如重新申請外科訓練，取得外科專科更好。他認為，學會也可以討論，如何採取雙專科共同訓練模式，過去也有泌尿科和外科雙主修，訓練結束通過考試後，就可以拿到2個專科執照。

石崇良指出，這些專科學會若未來還是很想做外科的事情，「我們不反對」，因為也需要多一些外科人才，可以討論如何進行雙主修。

開業醫美診所院長黃昱豪本身是整形外科出身，他說，站在整形外科的立場，從住院醫師時期的訓練就已經相當大量，在開刀房工作8小時到10小時以上可能是天天都有的狀況。但其他科別是否可以操作醫美手術，還是須有符合手術案例數量、實際操作訓練等，或是未來專科長遠想爭取資格，必須在專科訓練時期有完整的配套措施。

黃昱豪認為，不是大家出來「喊一喊」就可以有這樣的資格，建議醫學會和衛福部間還是要有明確的認可。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

家醫科能否做醫美仍無共識！衛福部：「友善查詢」專區1月中上路

急診、家醫科納大外科做醫美！石崇良：重新討論 訓練有明顯落差

家醫科列入11大外科「可做醫美手術」 石崇良：我個人不認同