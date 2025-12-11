家醫、急診醫執行醫美手術「無共識」衛福部明年農曆年前推「查詢專區」

記者簡浩正／台北報導

衛福部會議協商，對急診、家醫科能否列入執行醫美手術專科仍有爭議，留待下週再議。（示意圖／Pexels）

醫美「誰能動刀」還有得談。衛福部擬修法嚴管醫美，但急診、家醫科能否列入執行醫美手術專科仍有爭議。衛福部昨三度開會協商，討論意見依然分歧，留待下週再議；但在專業自律認證方面，針對三類醫學美容手術進行自律認證，有初步共識，預計明年下半年進行試評。另，衛福部將明年農曆年前設置「友善查詢美容醫學專區」把醫美診所、操作醫師專科等細節公布上網。

台灣醫美亂象嚴重，近年更出現「直美」醫師潮。衛福部日前正式預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）部分條文修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行。且規定在新法上路後三年內得完成補正。不過此舉包含醫師公會、醫團近日都發聲明表達立場，有的支持、有的反對。

廣告 廣告

醫事司上週邀集相關團體開會，決議執行醫美手術資格，擴及11個大外科，包括：「外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科，以及新增家庭醫學科」，若還有其他科別提出需求再討論，一定會有落日條款。另決議已在執業者，若無專科但有實務經驗，提出案例並經訓練，即可取得資格。以及「以輔導認證取代強制評鑑」，用自律與透明達成病人安全目標。

不過，上述急診、家醫科的列入卻遭到外界質疑，衛福部長石崇良昨日更表態，考量外科訓練內容，「他個人認為家醫、急診不應列入大外科。」

醫事司昨下午與醫師公會、11個相關專科醫學會三度開會協商。醫事司長劉越萍受訪說明，回顧相關住院醫師訓練內容，家醫、急診外科訓練時數總計約半年至1年，至於其他外科系訓練約4至6年都在做手術，確實有所落差，由於各代表認為還有討論空間，約定下週再開會凝聚共識。

另外，現行「特管辦法」將削骨、拉皮、大量抽脂、腹部整形等風險較高的8大類醫美手術列為「特定美容醫學手術」，並對執行機構與醫師資格設有較嚴格規範，此次會議也拍板增加列管範圍。考慮到近期多起醫美事故與全身麻醉有關，劉越萍說此次新增「全身麻醉」的男性與女性生殖器整形手術，其中男性生殖器整形限由整形外科及泌尿科醫師執行，女性生殖器整形則限整形外科、婦產科及泌尿科；此外，原先僅以抽脂量作為判定標準的抽脂手術，未來只要涉及全身麻醉，即一律納入特定美容醫學手術列管。

針對醫美診所，醫界不要強制評鑑改專業自律認證，劉越萍表示，未來將分為「特定美容醫學手術」、「美容醫學手術」及「美容醫學處置」3類認證，後續會了解從業數量，預計上半年提出條文、下半年進行試評，並請醫策會提供經驗協助。另，與會代表也同意，衛福部會在明年農曆過年、醫美高峰之前建立「友善查詢美容醫學專區」，讓民眾可以查詢哪些醫療院所有做醫美服務、執行服務內容、操作醫師姓名與部定專科等資訊。把認證打造成「醫界的米其林」。

更多三立新聞網報導

一年萬人死亡！入冬RSV拉警報 醫示警「2大族群」要提高警覺

女童回鄉下玩紅疹3天未消！粗心爸以為被蟲咬竟染「這疾病」嚴重恐腦炎

冬天不只流感！醫示警「蘋果病」又出現：感覺像被打2巴掌 曝常見症狀

快儲水！「1縣市」大停水9小時「一早就沒得用」影響時間範圍曝

