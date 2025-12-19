家醫、急診醫美執刀？四次協商喬不攏 衛福部內部決議月底公告

針對明年元旦即將上路的美容醫學管理新制，家醫科及急診科是否納入可執行醫美手術的「大外科」專科範圍，成為各界爭議焦點。衛福部醫事司18日與醫界進行第4度協商，歷經1個半小時討論仍未達成共識，最終將由衛福部內部會議決定，並於本月底前公告。

美容醫學管理新制即將上路，家醫及急診是否納入可執行醫美手術的「大外科」專科範圍，成為各界爭議焦點。 （示意圖／Pixabay）

醫事司司長劉越萍會後坦言，與會的家醫科及急診科代表仍表達希望納入大外科科別，但會議「沒有共識」。她強調，各代表都認同美容醫學應提供民眾更好服務、提升品質，但在細節上仍存在歧見。衛福部將依循正常法制程序，召開內部會議進行法條文字調整後公告實施，新制確定於明年元旦如期上路，目前期程沒有改變。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案，將美容醫學管理分為三個階層。其中「醫美手術」限定需有大外科專科訓練，「特定高風險醫美手術」更只有限定專科可執行，而雷射、針劑等「醫美處置」則要求需完成一般醫學訓練計畫（PGY），此規定終結過往醫學系畢業直接從事醫美的「直美」醫師亂象。

在先前協商時，「大外科」一度納入家庭醫學科，總計包含外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科等十一個科別。然而急診科、家醫科的列入卻遭到外界質疑，衛福部長石崇良日前公開表態對此「不滿意」，考量外科訓練內容，他個人認為家醫科、急診科不應列入大外科，且與其補訓二年，還不如重新申請外科訓練。

石崇良日前表態，他個人認為家醫科、急診科不應列入大外科，且與其補訓二年，還不如重新申請外科訓練。（圖／中天新聞）

劉越萍表示，除了會議討論之外，衛福部目前也接獲許多外部意見，包含部長信箱、院長信箱、總統府轉來的意見等，這二周已完成意見搜集。後續將針對相關條文確認文字，重新梳理釐清，並與專家商議後，由包含石崇良在內的衛福部內部會議進行討論拍板定案，屆時才會決定家醫科、急診科是否能執行醫美手術。

另外，衛福部研擬在明年農曆過年、醫美高峰之前建立「友善查詢美容醫學專區」供民眾查詢，將揭露醫師姓名、專科等資訊。劉越萍指出，衛福部12月13日已發文22縣市要求2周內收集完成相關資訊，但目前各地方衛生局回報不如預期，18日也透過會議請公會、專科醫學會幫忙敦促此事。

