家長不實指控向周刊爆料 竹市三民國中：不排除採法律途徑提告

【民眾新聞網方健龍新竹報導】寒假原是師生沉澱身心、陪伴家人的時光，新竹市三民國中近日卻遭學生家長向某周刊媒體爆料，以「編劇式」拼湊訊息發出錯誤指控與不實揣測，訊息網傳後引發家長與社會關注。三民國中校長丁淑觀今（9）日邀集學校家長會代表、國小校長及媒體共同召開記者會，強調媒體報導已造成學校聲譽受損，打擊老師士氣，對教育人員嚴重傷害，校方不排除尋求法律途徑，向社會各界澄清事實真相。

三民國中校長丁淑觀表示，對於相關傳聞與揣測，校方始終秉持審慎態度，依法依規處理各項校務，也持續向主管機關與家長代表說明實際情況。校園內教學與導師運作皆正常進行，師生仍在既有的教學節奏中努力守護學生的學習與成長。

丁淑觀說，周刊報導所影射的老師目前仍在擔任導師職務，正常授課中，並無「逼退老師」情事，該案也於114年4月15日由教育主管單位核定結案。為避免不實訊息持續擴散，校方已向市府教育處、家長會等相關單位說明，並在今（115）年1月9日發出存證信函，期能中止不實指控。

丁淑觀校長強調，學校始終是學生學習友善的地方，也是教師能專心教學的場域，長期以來在教育制度與法規的嚴格監督及考核下運作。特定人士如持續不實拼湊內容惡意散播，傷害學生傷害教師傷害教育尊嚴，校方不排除採法律途徑提告。

三民國中家長會長陳耀川表示，學校始終以學生的學習與成長為首要任務。希望學校能兼顧「教師教學」與「校園安全」兩個層面，面對此次報導中提及學校相關指控，內容刻意編造不實影射、錯誤連結及片面敘述，已嚴重影響校長個人聲譽及學校形象。

陳耀川強調，三民國中是新竹市第一大校，學生人數眾多，他也建議校方以大局為重，選擇不放大衝突，而是承擔、溝通與修復，希望讓事情回到理性與教育本質。未來希望學校將更加重視親師彼此理解，期待親師在理性討論中化解疑慮，讓校園回歸安穩，讓孩子專心學習，讓老師安心教學，也讓家長放心託付。

《圖說》三民國中校長丁淑觀表示，不實指控與媒體報導已造成學校聲譽受損，對教育人員嚴重傷害，校方不排除尋求法律途徑提告解決。（記者方健龍攝）