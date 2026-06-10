家長假日狂傳LINE 國小師崩潰：我不是24小時服務
通訊軟體發達，許多家長經常傳訊息給老師，詢問孩子作業、課堂表現等問題，讓部分老師不堪其擾。一名國小師在社群喊話，希望家長不要在上學以外的時間傳LINE，包括周末、假日，「老師只是一份工作，不是你的24小時服務機器人。」貼文曝光掀起熱議，有老師建議用官方LINE和家長聯繫，非上班時間不是老師的責任，不用即時讀和回，「台灣人太沒有界線感了，別自找麻煩。」
一名國小老師日前在臉書社團「小一聯盟」發文抱怨，希望家長在上學以外的時間不要傳LINE給老師，包括周末及假日；上學時間如果只是要問小孩有沒有帶雨具，也不要一直打老師的LINE電話。
原PO坦言，老師請假多半是去醫院看病，暑假也在休息調養身體，希望家長不要一直傳LINE打擾，「老師只是一份工作，不是你的24小時服務機器人。老師也有家庭、有私事、要看病、要接小孩和照顧長輩、要整理家務、要睡覺，拜託一下好嗎？」
貼文曝光引發許多老師共鳴，直呼現在恐龍家長真的很多，還有家長每天傳LINE，要求老師轉告孩子放學後在哪裡等媽媽；有孩子忘記帶作業回家，甚至要求老師跑腿。
也有老師建議，不要給家長私人LINE，也不要加入家長群組，「一律用官方LINE聯繫，非上班時間不是老師的責任，不用即時讀跟回，久了家長也會習慣使用原則。」
一票網友看傻眼，「現在老師怎麼這麼卑微，難怪退的退、逃的逃」、「為了雞毛蒜皮小事瘋狂打擾老師的家長，你們真的造成老師很大的壓力與困擾，孩子漸漸長大，本來就要為自己行為負責。」
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