家長偷喝小孩過敏藥想治感冒！結果開車上班超想睡 醫師警告：嚴重恐致命

「希普利敏」是兒童的常備過敏藥，成人亂用恐有嚴重嗜睡的副作用。（翻攝自耕莘醫院）

不少家長以為小朋友的抗過敏藥「很安全」，想說拿來自己喝，緩解感冒、流鼻水的不舒服，殊不知這種行為潛藏重大風險。小兒科醫師巫漢盟指出，像「希普利敏」雖然是兒童常備藥，但成人亂用容易出現嚴重副作用，像是嗜睡、痙攣，甚至危及生命。

什麼是希普利敏？

希普利敏（短效型第一代抗組織胺）主要用於緩解小朋友的鼻過敏，濕疹、皮膚癢、蕁麻疹，以及因藥物或食物過敏引起的皮膚症狀。它也能舒緩上呼吸道感染帶來的打噴嚏、流鼻水、鼻涕等症狀。對兒童來說，這是常見安全的治療用藥，但成人隨意服用，劑量掌控不當，風險明顯增加。

成人亂喝的潛在危險

巫醫師強調，第一代抗組織胺藥物具有強烈嗜睡作用，成人服用後可能在上班、開車時突然昏沉，增加意外風險。此外，還可能出現頭暈、精神不濟，部分兒童甚至會反常亢奮。

因為抗乙醯膽鹼作用，還會口乾、便秘、腹痛、頻尿或排尿困難。更嚴重的血液副作用是血小板減少、白血球減少。巫醫師提醒，成人若長期或過量服用小兒用藥，不僅嗜睡，還可能出現中樞神經受損、痙攣，甚至危及生命。

正確用法與安全提醒

1.兒童用量：依照體重計算，每公斤體重1／4毫升單次服用，分2到3次。

2.成人用量：每天10到50毫升，分3次使用，每公斤體重不可超過0.5毫升。

3.安全原則：成人若有過敏或感冒症狀，應選擇適合自己的成人抗組織胺，不要拿小朋友藥物自用。

巫醫師呼籲，家長也要注意用藥安全，不要以為小兒用藥就是「弱化版成人藥」，亂用可能造成不可逆後果。若出現嚴重嗜睡、頭暈或精神異常，一定要立即就醫。



