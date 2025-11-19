家長團體反對廢除校事會議 建議改革明確分流

國教行動聯盟、全國家長團體等團體今天呼籲保留校事會議，建議建立檢舉分流處理，校事會議與一般懲處脫鉤。（林縉明攝）

校園濫訴頻傳，教師團體要求廢除校事會議，教育部預計年底修法。國教行動聯盟、全國家長團體等家長團體今天呼籲保留校事會，檢舉分流處理，輕微爭議先協調，落實匿名檢舉不受理，校事會議與一般懲處脫鉤。

教育部統計，去年4月至今年5月，校事會議投訴貢1372件，其中受理1124件、受理律82％，受理案件中已有769件完成調查，已結案的769件中約一半案件不成立，案件成立且有懲處311件、成立但不懲處50件，最終僅26件達停聘、解聘程度。

廣告 廣告

國教盟理事長王瀚陽表示，109學年度開始有校事會議制度，年平均750件，並沒有因將師生霸凌納入後出現暴增，但不成按比例過高，調查後約有5成不成案，顯見問題出在分流與協調，而不是制度本身，在尚未建立完善獨立機構前，校事會議仍是可行且具程序保障的關卡。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，反對廢除校事會議，反對校內調查小組納入校內教師代表，建議校事會議至少有一名外聘專家學者，很多案件透過校事會議後還要進入校評會或考評會，曾有案例調查小組認定須記小過，校事會議則變成申誡，送到考核會變成不懲處，顯示檢核機制需要檢視調整。

全國家長會長聯盟榮譽理事長黃正銘說，校事會議設立目的，是為了在校園中遭受不當對待的孩子，提供一條唯一能打破「師師相護」、引進外部公正調查的救命管道，一旦廢除，等於讓學生再度在校園內求助無門，校事會議不是要廢除，而是要改革。

國教盟與全國家長會長聯盟主張，校事會議應明確分流，落實除明顯重大瑕疵外，不應重複調查；同時提高專業與獨立性，重大案件校事會議外部委員常態化。為兼顧獨立性、效率與正當程序，建議採取三段分工，受理與分流由教育局委任小組判斷；調查與單一事實審任由校事會議執行，疑案時不重啟事實調查，處分與最終決定仍由教評會依法裁決。

更多中時新聞網報導

翁倩玉重返銀幕：人生下半場開始

振永戲水「肌」情秀 宋柏緯看傻

胃內水球增飽足感 中年男甩肉