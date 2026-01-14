家長團體示警人工生殖風險 籲誠實揭露勿倉促修法

（中央社記者許秩維台北14日電）家長團體今天表示，人工生殖可能帶來較高的早產和低出生體重等風險，呼籲應誠實揭露風險、完善諮詢機制，同時先改善現況，再談擴大人工生殖，勿倉促修法。

國教行動聯盟、全國家長團體聯盟、全國家長會長聯盟等團體今天召開記者會，揭露人工生殖法修法過程存在的結構性盲點，反對「只管生、不管養」、將風險轉嫁給孩子和社會的粗糙修法。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，近期舉辦的人工生殖法修法公聽會，多聚焦成人權益和醫療商機，卻未提及人工生殖擴大後可能伴隨的早產和低出生體重等風險，這種「只管生、不管養」的修法操作，等於將孩子健康與特教體系置於險境。

王瀚陽提到，國外研究已提出警訊，人工生殖過程中的卵巢刺激療程，可能改變子宮內膜環境，進而與新生兒低出生體重與早產有關；國健署112年資料顯示，人工生殖的早產占比26.4%，是全國平均的2.4倍，人工生殖的低出生體重占比25.7%，是全國平均的2.3倍，早產兒與低出生體重也意味著新生兒加護病房壓力和醫療成本上升。

全國家長團體聯盟常務理事魏書珮提到，早產、低出生體重是兒童發展遲緩的重要因子之一，孩子出院後不代表康復，還必須持續回診治療，後續復健也是很大一筆費用，進入幼兒園後，還需要教育系統配合，提供特殊資源教育。

魏書珮分享，有朋友的小孩8個月早產，後來為了語言、肢體等早療，一週要跑兩個地方，媽媽無法正常工作，只能兼職，為照顧孩子花費很多人力、金錢、時間；現在早療評估大排長龍、特教老師師生比過高，如因修法導致高風險新生兒大幅增加，勢必衝擊健保體系和特教現場。

全國家長會長聯盟理事長陶蓮生指出，自己近年來在特教學校擔任志工，看到這些孩子食衣住行都要特別照顧，家庭面臨很大壓力；在人工生殖方面，不能只是為生而生，事前應充分揭露相關風險，衛福單位在孩子出生後是否有好的配套、教育現場是否已做好準備，都值得關注。

家長團體也共同呼籲，不反對協助不孕，但應該先改善現況，再談擴大人工生殖；並誠實揭露風險、完善諮詢機制，規範諮詢人工生殖時，保障民眾對低出生體重或早產等風險的知情權；同時評估社會衝擊、增置特教資源，不應倉促修法。（編輯：李亨山）1150114