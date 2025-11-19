家長團體籲保留校事會議 落實分流與檢核機制

（中央社記者陳至中台北19日電）教育部預計年底修法，改善校事會議的濫訴問題。多個家長團體今天召開記者會，呼籲保留校事會議機制，但從落實分流與檢核機制改革。

教師團體頻頻呼籲政府正視「校園濫訴」問題，教育部長鄭英耀在立法院承諾年底前修法，目前修法方向是檢討校事會議的分流機制，確立校事會議要處理的只有「不適任教師」；不具名、無事證的投訴，以後也會明定不處理。

不過，部分教師團體強力主張徹底廢除「校事會議」制度，回歸原有的考核制度，和家長團體在相關修法會議中針鋒相對。

國教行動聯盟、全國家長團體聯盟等家長團體今天在台北聯合召開記者會，支持鄭英耀目前提出的修法方向，仍保留校事會議機制。

國教盟理事長王瀚陽表示，109學年度開始有校事會議制度，修法前後每年進入調查程序的案件量，大致都落在700到1000件左右，沒有「爆增」，更談不上全面「濫訴」。

王瀚陽指出，真正問題在於「不成案比率」過高，調查後約有5成是不成案，因此須檢討的是分流機制，把明顯不到停聘、解聘、不續聘程度的案件，改由親師溝通與學校既有管道解決；保留校事會議，作為極少數重大案件的最後關卡。

全國家長會長聯盟榮譽理事長黃正銘表示，校事會議是學生能安心學習的最後防線，透過外部調查，終結原本靠校內關係就能擺平的爭議。因此他也強烈主張改革，而不是廢除校事會議。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原是調查人才資料庫成員之一，他提到，曾有調查小組認定須記小過的案子，送到校事會議變成記申誡，送到考核會則變成不懲處，導致案件草草了事，因此須再完善檢核機制，保障兒少權益。

今天出席記者會的民主進步黨籍立委張雅琳也認同，校事會議還是有存在的必要，但可調整制度，避免濫訴的弊端。她說，就像醫院有輕重症分流，校園案件也應如此，輕症可有其他處理方式，重症還是要回到校事會議機制。（編輯：李亨山）1141119