家長團體肯定高虹安復職回歸市政 盼持續深耕新竹教育。

地方中心／綜合報導

新竹市家長聯合會理事長陳炳富近日表示，對於高市長復職回歸市政、再度帶領市府團隊，家長界普遍表達高度歡迎與肯定。他指出，家長們一向重視孩子的教育發展，相關政策推動刻不容緩，高市長回到市政團隊，讓許多家長感到安心。

陳炳富表示，高市長上任以來，市府教育團隊持續重視家長意見，並全心投入各項教育政策與校園建設，無論在教育軟硬體改善或教學環境提升上，成果逐步展現，獲得多數新竹市家長的高度肯定。他強調，家長聯合會誠摯期待高市長回歸市政後，能持續與家長、學校攜手，為孩子的未來努力。

此外，在大罷免期間，教育處處長林立生也曾指出，教育界是一股長期沉默卻穩定的力量。林立生表示，自高市長上任以來，教育現場與家長們持續看見市長對新竹孩子與學校的守護與付出。儘管新竹市教育環境與其他縣市條件不同，但市府在整體規劃上的前瞻思維，已逐步讓教育政策開花結果。

對此，陳炳富再次表示，高市長回到市政與教育團隊，對於重視教育品質與孩子成長的家長而言，是一項正面且重要的訊號，期盼市府能持續穩健推動教育政策，為新竹市下一代打造更完善的學習環境。

