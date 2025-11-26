家長報名查Google嚇壞！AI誤傳國中部停招生 正心中學急澄清：非事實

記者潘靚緯／雲林報導

有家長上Google搜尋卻發現正心中學國中部停招的訊息，求證校方才知道是AI搞烏龍，目前Google頁面相關訊息已移除。(圖／翻攝自正心中學臉書)

雲林私立正心中學國中部招生近日開始報名，有家長上Google搜尋發現AI摘要竟出現「正心中學國中部已於114學年度停止招生」的訊息，嚇得致電詢問學校，校方也一頭霧水，經查證才知道是AI「搞烏龍」。校方昨(25)日緊急澄清沒有停招，也趕緊向Google求助，希望能盡快還原真相，目前上Google搜尋，相關訊息已被移除。

正心中學指出，上週接到家長電話詢問學校「國中部停招嗎？」覺得奇怪，進一步詢問消息來源，才驚覺事態嚴重。家長指出，在Google搜尋「正心中學國中部招生」資訊時，頁面上方的AI摘要(AI Overviews)給出「正心中學國中部於114學年度停止招生」的錯誤描述，導致家長心生疑惑，打電話向學校求證，才知道AI鬧出大烏龍。

校方推測，可能是因為今年10月學校網站全面更新，導致AI沒有搜尋到國中部招生資訊，自行將「國中部、招生」的關鍵字，與近期熱門新聞「中正預校國中部將於115學年停止招生」新聞無縫連結，產生「正心中學將於114學年停止招生」的烏龍訊息。

正心中學表示，校方連繫Google工程師，也發現搜尋的AI overview 中包括了中正預校的參考網站，因此出現資料顯示有誤的狀況，學校提供相關資訊後，交給工程師緊急作優化處理。

根據《自由時報》報導，校方表示，AI出現錯誤事件時有所聞，呼籲社會各界在面對AI工具時，保有清醒的判斷與謹慎的態度。

