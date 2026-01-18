家長心疼! 機車加裝貨架傷4歲童 皮開肉綻縫4針

社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導

帶著孩子出門，沒想到危機四伏！有家長帶著年僅4歲的小孩子，到餐廳用餐，結束後，開開心心要回家，沒想到走著走著，孩子的頭卻撞到機車加裝貨架，所突出來的鐵片，當場皮開肉綻、血流不止，緊急送醫，縫了4針，媽媽心痛又自責，平常堅強的孩子，也留下心理陰影，誰也沒想到，機車貨架成了傷害孩童的利器。

孩子的左側頭頂，一道清晰的血痕，皮開肉綻的模樣，讓人怵目驚心，當媽媽的，更是心疼又自責。

受害孩童媽媽張小姐：「我的確沒有牽著他（小孩），但是他就是在我前面一點點的距離，然後走走走，突然轉過來看著我大哭，然後要尖叫，叫不出來痛到發抖，我跟爸爸衝過去，才發現他頭整個都是血。」

民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到害小朋友撞到的機車，還停在這邊，會害小朋友受傷，就是因為機車加裝了這個貨架，上面凸出來的這一塊鐵，害小朋友撞到，而且這疑似並不是第一次有小朋友受傷了。」





事情發生在17號下午，台北市士林區磺溪路，當時張媽媽帶著年僅4歲的孩子，到附近的餐廳用餐，沒想到回家路上卻發生意外，孩子的頭也縫了4針，留下深深的心理陰影。

受害孩童媽媽張小姐：「他其實真的蠻勇敢的，但是他現在就是會跟我說，媽媽我再也不要去那間餐廳，然後我再也不要走那條路，他在路上絕對會牽著我慢慢走，我覺得他就是整個嚇到了。」

出意外的地點，旁邊就是蘭雅國小，也讓家長們更擔心，這樣的高度，剛好是低年級學童頸部以上的位置，如果撞到眼睛，後果不堪設想。





受害孩童媽媽張小姐：「被撞到已經不是一次兩次的事情了，他是在學校門口一轉彎就看到那裡了，就到那台車了，（其他）媽媽在那邊講說，上次差點撞到他小孩。」

律師包盛顥：「如果他可以預料到，這樣的裝置的掛載，是有可能造成其他用路人在經過的時候，去碰到或者是刮到，導致這個用路人的受傷的話，這樣的情形都有可能構成，刑法上面的過失傷害罪。」

家長只盼機車加裝貨架能改善，畢竟任誰也不想，帶著孩子開開心心出門，卻受傷回家。

