家長心臟很大顆？ 童站舊衣箱蹦跳、自行過馬路恐意外

條紋上衣小朋友興奮跳著舞，但他居然是站在路邊的舊衣回收箱上。（圖／翻攝自爆料公社）





有小朋友自己在舊衣回收箱上跳來跳去，家長完全沒有轉頭看，網友痛批家長不負責任。

條紋上衣小朋友興奮跳著舞，但他居然是站在路邊的舊衣回收箱上。事情發生在苗栗，路過民眾看傻眼，拍下這一幕，說如果空心的舊衣回收箱承受不住重量，小朋友連人帶箱子倒下，若剛好行經車輛反應不及撞上，後果肯定不堪設想，更痛批家長在哪。

影片曝光引發熱議，除了擔心小朋友的安危，也有不少人說，他能到頂端一定就是家長抱上去的，而同樣讓網友覺得，家長沒在管的情形。

不只這一樁，晚上7點多正好是交通尖峰時間，不少車輛在路口停等紅燈，騎士跟駕駛們通通被這一幕給驚呆，一位婦人通過馬路看似正常，但卻好像忘了孩子還在後方，這時也剛好有機車轉彎，但小朋友本來就比較小隻，要是換成汽車通過，很有可能沒被看見。提醒家長視線不該離開小孩，避免釀成意外。

