家長必看！能量飲悄悄滲入校園 「小學生竟然也在喝」恐危害心血管、神經

能量飲料近年悄悄出現在校園周邊，不少學生為了維持精神、提升課堂專注度而開始飲用。時代力量黨主席王婉諭近期分享自身觀察，指出能量飲已在學生之間成為「新習慣」，令她相當憂慮。她呼籲政府正視高咖啡因飲品對兒少可能造成的健康負擔，並比照國際做法進行更明確的管理。

學生為提神喝能量飲？家長回家一問才驚覺問題普遍

王婉諭表示，日前收到教師反映能量飲料在校園逐漸普及，她詢問家中孩子後，才得知班級中已有同學購買紅牛、魔爪等提神飲品，理由多是「上課更有精神」。她進一步詢問其他家長，也發現國中甚至國小都出現相同現象。

王婉諭指出，能量飲主要設計給成年人使用，含有大量咖啡因、糖分與其他提神成分，仍在成長期的孩子與青少年若長期攝取，可能對心血管與神經系統造成負擔。

能量飲體內會造成什麼影響？「咖啡因過量」成家長最大疑慮

王婉諭引用國際研究表示，美國兒科醫學會已明確建議兒少不應飲用能量飲，英國也禁止16歲以下購買類似產品；韓國與部分歐洲國家則採取校園禁售或加強警示標示等措施，凸顯全球普遍對能量飲風險的重視。

兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷也指出，多數能量飲一罐所含的咖啡因就超過青少年每日建議攝取量，可能導致焦躁、心悸、睡眠品質下降，甚至形成「越累越喝、越喝越累」的惡性循環。

台灣校園沒有禁售嗎？能量飲管理規範與國際差異

王婉諭表示，目前台灣高中校園僅禁止販售碳酸飲料，但許多能量飲屬「無氣泡飲品」，因此不在禁令範圍內。而且依照現行規範，廠商只需標示咖啡因含量，並無強制清楚警語，與國際管理規範相比相對寬鬆。

王婉諭認為，台灣應盡快檢討能量飲標示與販售方式，包括是否限制校園販售、是否增列更明確的警示等，都值得納入討論。

討論焦點不只飲料 「孩子為何這麼疲累？」成另一層警訊

除了規範問題外，王婉諭也提醒，學生尋求提神飲料的背後，往往反映睡眠不足、課業壓力過高、作息失衡等結構性問題。她呼籲，社會與家長不應僅討論「該不該禁能量飲」，更應思考如何改善孩子過度疲勞的生活環境。

英國15歲以下能量飲料禁令？

英國政府近日宣布計畫立法，禁止15歲以下孩童購買能量飲料。官方指出，部分能量飲咖啡因濃度甚至高於兩杯咖啡，且含大量糖分，可能對兒童身心發展帶來風險。

英國衛生部引用57篇科學研究，指出能量飲可能引發頭痛、煩躁、疲倦、胃痛，甚至造成失眠、憂鬱，影響課堂專注力。

雖然大部分超市自2018年已自願禁售未成年，但調查發現仍有約1/3的13至16歲孩童每週至少喝1罐，另有4% 11至15歲孩童每日飲用。英國衛生大臣斯特里廷表示，約80%家長支持禁令，強調能量飲對兒童肥胖與健康的潛在危害。

新規定將針對咖啡因超過每公升150毫克的飲品，加強標示警語，並透過為期12週公眾諮詢，預計首先在英格蘭上路。商家與學者提醒，禁售措施雖可保護孩童健康，但仍可能引發年輕世代反彈，成效有待觀察。

