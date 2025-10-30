家長快看！普發現金「孩子的1萬」怎麼領 3方式一圖秒懂





政府推動的「全民普發現金1萬元」將上路，未成年孩童該怎麼領？財政部28日在粉專發文，一張圖秒懂「未成年孩童」的3種領取方式，家長可依孩子年齡與家庭狀況選擇最合適的管道領取。

財政部表示，未滿13歲的孩童可由父母或監護人代領，但13歲以上者則可自行領取，若沒有帳戶或提款卡，也可以親自或委託他人前往郵局領現，確保所有人都能順利領取。

孩童1萬這樣領：

1、未滿7歲孩童：須由父母或監護人代領，可選擇3種方式，包括以家長帳戶登記入帳、持家長提款卡至ATM領現，或由家長（或委託他人）到郵局領現。

廣告 廣告

2、7歲至未滿13歲孩童：可由父母或監護人代領，或使用孩童自己的帳戶、提款卡領取。3種方式同樣適用，登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃領現。

3、13歲以上孩童：自行領取，或委託他人至郵局代領。使用孩童個人帳戶或提款卡；若沒有帳戶，也能由家長、委託他人、或本人至郵局辦理。3種方式同樣適用，登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃領現。

財政部提醒，3種領取方式皆開放至明（115）年4月30日，不需急於申請。另針對明年4月1日至4月30日出生並領有出生證明的新生兒，則可於5月22日前到郵局領取。

▼一圖看懂孩童1萬元普發現金，3領取方式。（圖／翻攝《財政部》粉專）

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



想逃遺產稅！日兄妹藏「10億現金」在家中 下場慘了

開工咖啡優惠！ 星巴克、7-11「買一送一」 全家第二杯10元

去沖繩旅遊注意！ 拿到「這面額日圓」快收好 價值現飆60倍