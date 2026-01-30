家長怒轟早餐店不老實 沒點套餐多5元 引爆大戰

一名家長抱怨，小孩子每周會吃同一間早餐店好幾次，且固定都吃起司蛋餅加大杯紅茶，單點價錢共65元，但近日他到現場光顧後才發現，該店竟有同品項、便宜5塊錢的套餐，店家稱太忙沒注意，沒直接點套餐的話都不會給優惠價，讓他怒轟店家很不老實，引起討論。

一名家長近日在臉書「爆怨公社」表示，小朋友固定去同一間早餐店吃飯，且孩子口味很固定，每次都吃起司蛋餅加大杯紅茶，一直以來店家都是依單點價格的65元結帳，但近日他到現場吃早餐，仔細一看才發現菜單上的5號餐，內容物同樣是起司蛋餅與大杯紅茶，且價格僅60元。

該名家長說，他向老闆確認，結果對方稱平常太忙了，如果沒有直接點套餐的話，他們不會注意到價差，若客人自己沒發現，就會一直用單點的方式計價，讓他坦言感受很差，質疑業者做生意的方法很不老實。

不少網友看完後也說「這種一般都會給優惠吧，到底是多忙才會一年都沒發現」、「雖然是小錢，但感受真的不太好，除非特別好吃不然我會換家」、「如果店家貼心告知我會很感謝」、「老闆怎麼可能不知道，自己的菜單會搞不清楚嗎」、「雖然是自己沒注意，但確實會覺得店家不老實」、「除非是新員工沒注意，不然一般應該都會主動告知吧」、「這老闆很不會做生意，提醒一下客人會很開心，也會常上門」。

