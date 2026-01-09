家長憂免費午餐品質 盧秀燕：台中物價低採購更好

（中央社記者趙麗妍台中9日電）115學年度起台中市公立國中、小營養午餐免費。有家長憂心營養午餐免費，恐影響菜色品質。台中市長盧秀燕表示，相較台北的高物價，台中採購的品質可以更好。

115學年度起台中公立國中、小營養午餐免費，約21.4萬名學生受惠，以1餐新台幣60至70元計算。台中市大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程今天舉辦落成典禮，盧秀燕會後接受媒體聯訪，關於營養午餐免費，是否影響菜色與品質。

有家長認為，孩子在學校吃營養午餐，經常吃不飽也吃不好，付費都不一定好吃了，營養午餐全面免費後，憂心衝擊菜色、品質，可能更難吃，也有家長覺得，營養午餐的菜色與品質，要看校方如何監督，以及廠商提供的菜單有關。

盧秀燕受訪指出，大家不用擔心營養午餐免費會影響菜色品質，台中市跟台北市提出的預算一樣，都是一餐以60至70元計算，相較於台北的高物價，台中市採購的品質可以更好，可以給孩子更好的營養午餐，「我相信我們的孩子可以吃得更好」。（編輯：黃世雅）1150109