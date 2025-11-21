家長憂賓賓哥影片下架不完！盧秀燕這麼說

▲賓賓哥校園開直播事件，家長反映網路仍有影片流傳，台中市長盧秀燕強調會繼續努力，一切以保護孩子為優先。（圖／台中市政府提供，2025.11.21）

[NOWnews今日新聞] 賓賓哥校園開直播大翻車，雖然他已公開道歉並表示將下架，但轉載的影片早已在網路迅速轉發，家長反映至今仍看得到。台中市長盧秀燕表示，孩子的隱私必須保護，除了要求當事人必須下架，也逐一要求轉載者，並由數位局連絡平台載體，一切以保護孩子為優先，大部分獲得善意回應。

網紅賓賓哥未請自來，還不顧孩子隱私在校園開直播，引起許多家長不滿。台中市中山國中選區市議員張廖乃綸今（21）日質詢時指出，3天以來服務處不斷接到家長反映，痛罵這行為非常不當，今天上午9點多還有家長打來辦公室抗議，指網紅宣稱已下架，但孩子的正臉還是在網路找得到。

廣告 廣告

市長盧秀燕表示，市府除了開罰、報案，永遠不與這兩位網紅合作，最在乎的是孩子隱私要受到保護，所以已要求當事人必須下架，其他平台或人士轉載相關畫面，市府除了逐一要求下架，數位局也請平台載體協助，大部分善意回應，目前持續追蹤，發現有轉載就請對方下架，一切以保護孩子為優先。

數位局表示，昨晚已向網路內容防護機構（iWIN）、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC ）提出檢舉，並同步與社群平台檢舉請求下架。已成功移除Tiktok3支影片、threads3支影片、YT1支直播長影音，台中市警察局刑事大隊也積極幫忙。還有幾支網友節錄直播、再製的影片，因有加強學童馬賽克或遮蔽，符合部分平台規範。

張廖乃綸強調校園安全沒有妥協的空間，她要求盧秀燕和教育局長蔣偉民要硬起來，也提醒警察局，要留意兩名網紅引發的後續效應，保護孩子的安全。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賓賓哥校園演講惹怒國中生家長 中市教育局指已違法

影／轟賓賓哥、可樂「白目硬幹」 盧秀燕：這兩人台中市永不錄用

秀對話否認老師同意直播！中山國中報警 控賓賓哥擅自取走感謝狀