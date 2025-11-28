家長接下課「喬車位」 後車撞上側翻噴火花

記者廖國雄、王紹宇、朱怡蓉／綜合報導

嘉義太保發生一輛轎車臨停補習班準備接孩子，結果家長車輛喬來喬去，後方一輛汽車來不及閃避撞上，後方汽車側翻90度，車體摩擦地面，噴出火花，場面相當驚險。而在台南永康區一輛轎車高速自撞，不僅波及停放在路邊汽車、小貨車，還讓騎士剎車不及連人帶車倒地，肇事車輛車頭全毀，駕駛負傷下車，徒步落跑。

小孩在補習班門口等家長接送。

補習班前，13歲女童準備等著家長來接，當車子一靠近，女童開了車門要上車，結果爸爸疑似擔心停太路中，微微左切要嚕車，後方汽車發現來不及剎車直接撞上，後方車側翻地上刮出火花，狂嚕了好幾公尺，最後四輪朝天停在分隔島旁。

廣告 廣告

救護人員：「手機在哪？」

翻車駕駛：「我不知道，找不到。」

32歲的駕駛自行爬出，他受到輕傷，但是他開的車車頂下、車輪上、車內一片凌亂，連手機都找不到。

附近居民：「有一個要上車的小朋友，她還沒上車，車子就被撞了，所以她有點擦撞到腳。」

後車側翻滑了好機公尺。

嘉義縣警察局水上分局第五組長陳有達：「一部在路邊暫停的車輛起步時，未注意後方來車，與後方來車發生擦撞，造成後方來車翻車。」

肇事車輛還停留在現場。

家長要接送小孩下課，結果發生車禍，孩子被噴濺的零件打中，搭救護車到醫院治療，飽受驚嚇，而另外一起車禍發生在台南…

目擊民眾：「這一台，這一台。」

清晨5點多，一輛轎車自撞路邊汽車、貨車，轎車塞進貨車底，後方的機車騎士緊急剎住摔倒，轎車駕駛當下並沒下車，竟然是狂催油門，想開車離開。

目擊民眾：「車子還在發動中，車子還想要開走，一直催油門。」

受傷的機車騎士機警跳離機車旁，坐在中央分隔島上，肇事的汽車駕駛沒有上前關心，卻是拿著手機，轉進巷弄落跑了。

肇事駕駛烙跑。

目擊民眾：「沒撞到，算那一台機車很幸運。」

受害車主：「他是先撞這邊（我的車），就再噴到中間，再撞到隔壁的那邊（小貨車） 。」

轎車引擎蓋、窗框都變形毀損。

清晨5點多的車禍，轎車撞擊力道大，引擎蓋、窗框都變形毀損，爆開的安全氣囊斑斑血跡，受傷的駕駛匆匆落跑，警方過濾監視器要找人，也要進一步釐清車禍原因。

更多三立新聞網報導

「股市四大金釵」之一葉美麗掏空誠美材2億 一審判刑7年

深夜吃碗粿遇惡煞！男遭囚禁毒打刮毛電擊 被逼自瀆「射滿一杯」

1萬2減為6千！土地公廟會計提告討薪水 廟方喊冤：志工性質

疑涉跨國詐騙 台灣男子與15名中國人遭曼谷警方逮捕

