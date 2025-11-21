家長控中和公托虐童輕懲 社局：尊重外部委員調查

（中央社記者曹亞沿、黃旭昇新北21日電）新北中和某公托爆虐童，家長控訴女兒遭托育員大力壓頭掐臉，事後卻只被輕懲，質疑與托育員父親身分有關。社會局回應，不知該員背景，尊重外部委員審議，不會干涉調查。

民進黨籍新北市議員張嘉玲今天陪同家長出面召開記者會，家長表示，女兒約在10個月大時進入中和某公托就讀，原本都很喜歡上學，但在1歲半時突然很恐懼、排斥上學，只要看到媽媽拿起書包就崩潰大喊「不要」，且晚上也常做惡夢哭醒。

廣告 廣告

家長說，112年8月24日當天接到學校電話告知女兒有狀況，趕去時發現女兒臉上有指甲掐的血絲痕跡，以及大片紅腫瘀青，調監視器發現托育人員在小朋友們吃飯時不當對待，包括將她女兒頭部大力壓到碗中、拉扯頭髮、掐臉部與頸部，甚至還打旁邊小朋友巴掌。

家長控訴，事發後過幾個月等不到社會局處置該員的消息，詢問後才得知僅罰款最低的6萬元、停職1年，也不公布姓名。在法院審理時，該托育員的母親供稱，當時托育員是想摳掉孩子臉上飯粒才會用指甲掐臉。法官最後依過失傷害罪判處拘役30天，可易科罰金，家長已上訴二審。

家長說，不僅該名托育人員在事發後請領身心障礙手冊，時間點令人質疑，且其父親曾擔任台北縣社會局官員，不知與社會局此次「輕懲」是否有關聯。

新北市社會局回應，接獲通報後公托及家防中心立即介入調查，經調閱監視器影像，發現林姓托育人員在用餐時間有捏幼兒臉部行為，導致臉部瘀青。公托當天也將該名托育人員解職。

社會局指出，調查完成後即邀集外部專家學者召開審議會議，並依兒少權法第49條裁罰6萬元，及限制1年不得擔任托嬰中心之負責人及工作人員，處分結果也致電告知幼兒母親。該托育人員事發後已離職，家長也持續送托直到畢業。

至於家長質疑托育人員父親身分是否與懲處有關，社會局強調，在報導揭露前並不知該員的身世背景，尊重外部委員審議調查的專業意見，社會局不會也無法干涉。（編輯：林恕暉）1141121