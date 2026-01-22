家長控土城曾姓教保員施暴！ 質疑新北教育局把關失靈

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導

新北土城一家私立幼兒園，爆出一名曾姓教保員，沒有教保資格，甚至還每天對孩童施暴，調查更發現，幼兒園旗下的機構，每年都爆出違規事件，卻持續照常營業，立委質疑新北教育局的把關，根本失靈！

當事家長 蔡小姐：「我的孩子終於情緒潰堤，每天都哭著拒絕上學，他才告訴我家人說，他被老師打手，還特別交代家人說，老師說不可以告訴媽媽。」

不忍心小孩情緒崩潰，甚至不願上學，家長出面控訴，孩子就讀新北土城某私立幼兒園，去年七月開始出現異狀，追問下才發現，竟然視遭曾姓教保員不當管教。

當事家長 蔡小姐：「身為家長，我們發現孩子被不當對待後，才知道原來早在我們之前，我們班就有人，因為被該名員工，不當對待而轉學，我對於沒有及時發現，保護自己的孩子，導致孩子身心嚴重的症狀，我至今仍深感歉疚。」

對於沒能及時發現，家長相當自責，因為女童至今仍有摳手、咬手指等自傷行為，甚至對「開門聲」感到恐懼，且受害孩童不只她一人。

受害女童 vs. 家長：「其他人被打有哭哭嗎，有，誰被打，XXX，XXX，XXX，然後就很多人，就很多人喔。」

監視器拍下，教保員用手勾住女童脖子，沿路拖行，接著把女童大力甩在地上，女童似乎受到驚嚇大哭，這時教保員先是揪起女童衣領，對她搧了好幾個耳光。

畫面讓家長看得好心疼，追問下，女童才鬆口班上很多人，每天都被老師打，但老師有交代，不能告訴媽媽。





只是施暴的曾姓教保員，短短4天對幼童不當對待超過50次，導致多名幼童身心受創，一查更發現，竟然沒有教保員資格，違法帶班20年，更令家長不滿的是，幼兒園旗下的機構，違規事件年年頻傳，卻未被撤照！

立委（民） 林月琴：「而是一個年年違法，卻年年照樣開新園的，一個教育集團，那新北市你的監管，事實上是全面失靈的。」

新北教育局幼兒教育科長 黃英培：「立即要求園方將該員停職，並避免再接觸幼生，並將該園列為加強查核對象，實施守護幼生受教與照護權益。」

立委呼籲，教育局應該硬起來，直接撤照，避免有更多孩子受害。

