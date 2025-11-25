家長控肘擊害童心窩瘀青 安親班女師：不小心的

小朋友的心窩一片瘀青。（圖／翻攝自家長臉書）





台南有一名6歲小朋友被發現心窩處瘀青，家長一問才知道遭安親班老師肘擊心臟。家長透過臉書控訴，老師刻意帶孩子到沒監視器角落肘擊，被指控老師回應，用橡皮擦擦掉功課時不小心撞到，安親班也力挺老師說「請拿出證據」。不過這名老師已經被要求暫緩到安親班，靜待市府調查結果。

小朋友回家心窩瘀青，家長一問才知道是安親班老師打的。幼童家屬：「孩子說今天功課不會寫，被老師打。問孩子老師怎麼打你，他就說肘擊啦。」

6歲幼童的舅舅到安親班了解。幼童家屬：「老師下來是跟我們說，孩子功課不會寫，差不多2、3次，他要幫孩子寫的擦掉，擦掉的過程中就打到他了。」

家屬說，安親班老師坦承在教導學生功課時，怎麼教都教不會。媽媽在臉書指控，老師把小朋友帶到監視器死角，用肘擊的方式打小孩的心臟，事後不承認，還講話理直氣壯說不小心的。

幼童家屬：「6歲的孩子說真的，你說他功課不會寫，這也很正常啊。你自己當老師的人，你如果沒那個耐心，你不要當老師就好了。」

安親班業者：「事情要講求證據，我不能因為孩子一句話，就讓老師的辛苦被抹滅，我不能因為家長的一句話，如果真的有決不寬待，我們也絕不推辭。」

安親班力挺遭指控的老師，家長投訴教育局，發現被指控老師聘任不合規定。

台南市教育局陳宗暘：「業者在聘僱行為人前，未依兒少法第81-1條第6項規定，檢具文件報本局核准，裁罰負責人新臺幣5萬元罰鍰。」

遭指控的女老師從11月12日開始已經暫緩到安親班，靜候調查，等待社會局完成社政調查結果。教育局將盡速召開不適任人員認定委員會，釐清真相。

