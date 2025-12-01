家長入住台中一間標榜親子友善的樂園飯店，卻遇到 2 歲半孩子因床圍不牢固，在凌晨 5 點翻身時摔落床下的安全問題！飯店回應表示所有設備均符合安全法規，但承諾未來會加強使用說明及注意事項的溝通。業者示範可移動床圍的正確使用方法，「把兩邊的腳先把它打直，打直之後平放到床墊的旁邊」，並將床圍底下的支架插入床鋪上下墊間的空隙，才能發揮基本的防護作用。

家長控親子飯店「床圍不牢」2歲兒翻身摔床下 飯店：合乎法規 。(圖／民眾提供)

一名家長帶著 2 歲半的孩子入住台中一間標榜親子友善的樂園飯店時，遇到安全問題引發爭議。家長要求飯店安裝床圍，但疑似因床圍不牢固，導致孩子在凌晨 5 點翻身時摔落床下。這起事件引發了對親子飯店設備安全性的質疑，該飯店則回應表示所有設備均符合安全法規，但承諾未來會加強使用說明及注意事項的溝通，以避免類似事件再次發生。

2歲童睡覺翻身墜地家長崩潰：床圍完全沒防護作用。(圖／TVBS)

這位家長在黑暗中輕推飯店提供的床圍時，發現床圍輕易向後倒，完全不牢固。他用枕頭模擬情況，只要輕輕施力，枕頭就會掉入縫隙中。家長表示，雖然入住時房間床鋪單側確實安裝了床圍，但孩子仍在睡覺時翻身摔到床下。當他向飯店人員投訴時，飯店僅回應會備註通報上級，並表示如果孩子身體不適可以再聯絡他們。

愉快的出遊心情全被破壞，同時也指出這類移動式床圍存在安全隱憂。(圖／TVBS)

家長對飯店的處理方式感到不滿，認為原本愉快的出遊心情全被破壞，同時也指出這類移動式床圍存在安全隱憂。對此，飯店回應表示所有床圍都符合安全法規，並承諾未來會加強使用說明方式及注意事項的溝通。其他飯店業者也示範了可移動床圍的正確使用方法。他表示，使用床圍時應「把兩邊的腳先把它打直，打直之後平放到床墊的旁邊」，並將床圍底下的支架插入床鋪上下墊間的空隙，才能發揮基本的防護作用。

飯店回應表示床圍符合安全法規，並承諾未來會加強使用說明方式及注意事項的溝通。(圖／TVBS)

有些家長分享，如果擔心床圍不夠穩固，可以選擇用自己的行李箱或飯店椅子將它擋住。另一位非當事家長則表示，孩子活動力強，出門在外處處要注意，「就是有床圍但我們應該是說不會讓他一個人靠近床圍，因為拆卸式它本來就會有安全疑慮」。當事家長希望藉由分享自己的經驗，能警惕其他帶小孩外宿的家長要多加留意，未來自己也會更加小心。

