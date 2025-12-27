家長揭王ADEN校唱風波真相 批2成年人讓學生獨扛壓力

歌手王ADEN校園演唱風波持續擴大，一名自稱該校學生家長的網友出面還原現場狀況，直指女學生上台並非自願行為，而是受到現場老師指示，批評成年人處理失當，將所有壓力留給學生承受，引發外界關注。

王ADEN因校園演出爭議跨年演出全被取消。（圖／翻攝王ADEN臉書）

爭議起因於王ADEN日前在校園演出時，一名女學生衝上舞台與他一起跳舞，他當場擺起臭臉並蹲在一旁，被認為情緒管理不佳。事後該名女學生道歉，王ADEN雖然轉發該影片並稱自己不在意，但附上一張「無言笑」的自拍照，遭網友批評是要帶風向讓網友去攻擊女學生，事件延燒數日，王ADEN因此丟了台北、宜蘭跨年演出工作。

綜合媒體報導，一位自稱孩子就讀該高中的家長在網路上發文說明，孩子回家後主動談起此事，強調女學生之所以會上台並非一時興起，是因現場老師指示。該家長認為，這其實是2位成年人之間的溝通與處理問題，不應該將責任推給學生。

王ADEN日前在校園演出時，一名女學生衝上舞台與他一起跳舞，他當場擺起臭臉並蹲在一旁。（圖／翻攝王ADEN臉書）

該家長表示，藝人受邀到學校表演屬於工作「不是來承接情緒的」，即便遇到狀況，不應情緒化回應，還事後將影片上傳並加註說明，會很容易讓外界誤以為是學生的錯，間接掀起網路公審，導致風波不斷擴大。

家長提到，女學生事後已多次在網路上公開道歉，藉此平息風波，但涉事的老師和王ADEN本人，卻沒有明確對外說明或道歉，讓學生一人承受所有壓力，這才是引起家長和部分網友不滿的關鍵原因。

