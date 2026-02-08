家長搶打瘦瘦針幫孩子減重？醫揭：骨骼、肌肉發展恐受影響

全球瘋打瘦瘦針，近期卻屢見爭議事件，美國多名患者使用後出現胃癱瘓症狀、英國也有案例使用後發生急性胰臟炎，台灣也有21起疑似不良反應通報。食藥署核准的3款瘦瘦針成分中，有2款取得「12歲以上青少年」肥胖患者的使用適應症，臨床上已有不少青少年開始施打。醫師警告，青少年正值快速成長階段，過度抑制食欲恐影響骨骼、肌肉等發展，呼籲家長應審慎評估。

若未先檢視孩子肥胖原因，用最簡單的方式幫助減重，恐影響其發育。（示意圖／Pexels）

據食藥署統計，自民國112年1月1日至114年12月31日止，共接獲21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等。食藥署核准的3款瘦瘦針成分中，有2款取得「12歲以上青少年」肥胖患者的使用適應症，臨床上已有不少青少年開始施打。

根據《聯合新聞網》報導，台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，藥品既然通過食藥署認證，顯示經過嚴謹把關，證實有助青少年減重才會通過此適應症。他強調，無論大人小孩千萬不要自行購買施打，一定要遵循醫囑使用。

北醫附醫兒科部兼任主治醫師楊晨指出，近期有不少家長帶著孩子到診間直接詢問可否施打瘦瘦針。站在醫師立場，除非必要不會立即開瘦瘦針給青少年使用。12到18歲的青少年正處於快速成長階段，身體骨骼、肌肉等需要大量營養幫助發展。

食藥署核准的3款瘦瘦針成分中，有2款取得「12歲以上青少年」肥胖患者的使用適應症，臨床上已有不少青少年開始施打。 （示意圖／Pexels）

楊晨進一步說明，若未先檢視孩子肥胖原因，用最簡單的方式幫助減重，恐影響其發育。青少年階段的孩子生活面臨多重壓力，例如考試、課業、同儕或是父母關係等，部分胖小孩的肥胖原因是「壓力胖」，也有不少是因為疾病引起的肥胖。

楊晨表示，須先進行嚴謹的評估，從血液、飲食營養等多方面分析，排除疾病後，且運動、控制飲食已完全無效，才會開立給孩子使用。目前核准的兩款瘦瘦針可適用於12歲以上青少年合併肥胖及體重超過60公斤者。

