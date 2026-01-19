家長放任小孩闖迷你模型園區拍照 園方呼籲：多一分公德心

有小孩進入管制園區，小人國發聲呼籲民眾遵守規定。（示意圖，翻攝自小人國臉書）

桃園小人國主題樂園的微縮景觀深受遊客喜愛，但近日有家長放任小孩闖入管制區拍照，甚至觸碰作品，對提醒也置之不理，園方今（19日）發聲表示，迷你建築與模型景觀，都是匠人老師傅累積時間與心血純手工打造，呼籲民眾多一分體貼、多一分公德心，以溫柔對待這座小小世界，讓美好回憶不被踩壞。

小人國樂園內的微縮景觀展示台灣歷史地標，包括縮小版的總統府、國父紀念館、阿里山小火車，以及世界各地知名建築，吸引眾多遊客前來欣賞，然而，近日有網友在Threads發布照片，指出有小孩闖入微縮景觀管制區，甚至觸碰模型，家長則在一旁幫忙拍照，對其他遊客提醒未加以理會，引發網友熱議。

對此，園方今日透過社群回應，表示園區內的每一座迷你建築和模型景觀，都是匠人老師傅以傳統工法純手工打造，並非可快速複製的裝飾品，一旦損壞，需耗費數月甚至數年的時間修復，而這不僅是維修文提，也會暫時失去珍貴的文化風景。

小人國呼籲家長多加陪伴與引導，讓孩子在欣賞的同時，也學會尊重與珍惜，園方希望所有遊客能多一分體貼、多一分公德心，共同守護這個得來不易的小小世界，用溫柔對待，讓回憶不被踩壞，讓美好能一直留下來。

★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。