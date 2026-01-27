家長放任屁孩「影廳哭鬧踢椅背」 美麗華致歉大方補償獲好評

民眾抱怨觀影體驗被毀，美麗華影城發聲明道歉並給出補償。（本刊資料照）

台北大直美麗華影城上週末舉辦宮崎駿經典電動畫電影《魔法公主》4K紀念版IMAX特別場，事後影迷發文抱怨，有自私家長放任孩童在放映期間又哭又鬧、狂踢椅子，不願管教還滑手機製造光害。面對消費者反映，美麗華直接到對方貼文留言致歉，並給出大方補償方案，公關處理獲得網友好評。

針對影迷抱怨觀影體驗被破壞殆盡，並質疑影城未落實分級制度。美麗華昨（26日）發布聲明，表示就1月24日下午4點30分放映的《魔法公主》4K紀念版IMAX特別場場次，因影迷觀影權益受損之事件，公司高度重視，對當日受影響的觀眾致上最誠摯的歉意。

為表誠意與負責，當日除了I排22、23、24、25號座位觀眾，其餘受影響的同場觀眾，可獲得IMAX電影兌換券2張，使用期限至今年12月31日，不限觀看任何電影。

美麗華表示「我們深感遺憾並已進行內部檢討，致力從源頭確保每位觀眾的觀影品質，避免類似情況再次發生。」感謝影迷長期支持與監督，影城將持續努力，期許能帶給大家更完美的觀影時光。

