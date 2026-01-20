家長放任男童「闖模型區踩踏、拆屋」 小人國：不只是維修問題

家長放任男童「闖模型區踩踏、拆屋」。（圖／Threads＠tlms6_1、chenyiffaa0204提供）

桃園市龍潭區知名主題樂園「小人國」近日因推出優惠活動，因此吸引大批遊客湧入園區。然而，卻出現男童直接闖進園區模型、伸手破壞的舉動，被提醒也置之不理；其父母出現後，還開心地在拍照。對此，小人國主題樂園呼籲民眾入園時務必尊重和珍惜展品，若造成損壞，恐需要耗費數月、甚至數年的時間才能修復完成。

17日有網友在社群平台Threads曬出多張照片，表示在小人國主題樂園看見兩位男童闖入迷你建築、模型景觀拍照；被旁人提醒不能進去後，男童反而更高興地做出拆迷你建築屋頂等行為。原PO同時捕捉到男童爸媽在幫兩人拍照的畫面，怒轟「看了半天原來有父母啊！」

事件曝光後，留言區瞬間炸鍋，不少網友表示，「小孩不懂沒關係，家長才是最大的問題」、「父母不教，社會會替你們教，現在全台灣都知道了」、「這種行為太誇張，根本放任不管」、「大家不是厭童，厭的是父母」、「父母什麼樣子，小孩就是什麼樣樣子」、「家裡長輩從小就教我們出外要有家教，長大後我才知道不是每個人都有家」、「園方沒要求賠錢真是可惜，這種父母真的很欠教訓」、「活這麼大去過小人國不少次，第一次看到猴子進去」。

對此，小人國主題樂園官方帳號貼出其他男童攀爬迷你建築的照片，並發出柔性勸導文，「我們理解孩子在迷你世界中，容易把自己想像成巨人，那份投入與想像力其實很可愛，但也懇請家長們多留意、多陪伴引導，讓孩子在欣賞的同時，也學會尊重與珍惜。『迷你建築區』並非可踏入的拍照場景，一旦踩踏或攀爬造成損壞，往往需耗費數月，甚至數年的時間才能修復完成。」

小人國指出，園區內的每座迷你建築、模型景觀，都是匠人老師傅以傳統工法，一刀一刻、純手工慢慢打造而成，而非快速複製的裝飾，是累積了時間、技藝與心血的作品。若建築遭破壞，不只是維修問題，更是讓一份珍貴的文化風景暫時消失。

小人國進一步表示，這些模型就像文化資產一樣珍貴，需要大家一起守護，才能讓更多家庭、更多世代看見它的美好，因此呼籲大家入園時務必尊重展品、共同維護公共空間，並多一分體貼、公德心，一起守護這份得來不易的小小世界，讓回憶不被踩壞、讓美好能一直留下來。

