家長救星！大全聯青埔店12/16開張 購物、遛娃一站搞定

全聯旗下量販品牌「大全聯」正式插旗桃園青埔！全台最受矚目的全新量販門市將於12月16日正式開幕，並於10日搶先試營運。這是大全聯改名後的首間全新門市，也是近五年量販市場少見的新開店，規模橫跨地下一樓至地上五樓，集結近5萬項商品、25家指標品牌，是青埔當地最完整的一站式生活購物中心。

青埔近年因高鐵、機捷與大型商場帶動人口快速成長，成為雙北換屋族、新竹科學園區家庭的新移居熱區。大全聯看準區域人口年輕、家庭採購需求強勁，打造兼具超市、百貨、美食街與IKEA據點的複合式量販空間，盼成為青埔生活圈的核心據點。

量販+百貨+ IKEA複合規模 全台唯一生活型量販店

大全聯青埔店以B1近1,500坪量販賣場為主體，規劃五大主題專區，包括「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」與「我的烘焙坊」，涵蓋家電、藥妝、健康、酒類、鮮食與麵包等全方位品類；1樓則引進SUSHIRO壽司郎、莫凡彼咖啡館、北村豆腐家、CoCo壱番屋等人氣品牌，打造青埔新的跨國美食聚落；2至5樓更是全台最大標準店型IKEA，讓青埔成為全台唯一「量販＋IKEA」同棟配置的據點。

廣告 廣告

大全聯更強調要成為最「有溫度」的社區量販店，將定期舉辦親子手作、長者活動與試吃體驗，讓購物不只是採買，而是休閒日常的一部分。

「全電器」正式亮相 AI家電、98吋大電視成賣場亮點

此次青埔店最大亮點之一，就是首度對外亮相的「全電器」專區，現場以98吋巨型電視吸睛，展示 AI 智慧家電全系列，包括最新 AI TV、AI 洗衣機、AI 偵測冰箱、變頻空調與3C商品，並設置 NS2、PS5 遊戲體驗區。館內網羅大金、日立、國際牌、三星、LG 等品牌，提供一站式家電規劃與小宅化空間諮詢服務。

開幕期間更祭出四大優惠：不限金額送家電折價券、大家電滿萬元現折1,000元、週末指定品牌下殺7折、福利卡會員可加購質感家電，主打「現在買最划算」。

美妝、保健、健身一次買齊 3,000種商品的「全藥妝」同步進駐

全藥妝專區結合大樹藥局服務，提供保健品、醫美、生活美妝等超過3,000項商品，並有專業藥師駐點諮詢。因應青埔年輕家庭比例高，大全聯也新增健身補給、高蛋白區，讓重訓族與健康族群一站購足。

上千款酒類打造「全酒窖」 300元高CP葡萄酒成主力

青埔店最新規劃的「全酒窖」，以沉穩木質風格打造沉浸式挑酒體驗，販售葡萄酒、威士忌、清酒、啤酒與調酒等上千種品項。

葡萄酒主力價格落在200～300元，並有50多家酒莊由產地直送高CP款，搭配進口零食、派對點心，打造居家小酌到家庭聚會都能買齊的生活場景。開幕期間將舉辦紅酒與調酒試飲活動，滿額再送限量贈品。

鮮食、壽司、烘焙全面升級 A5和牛、小農直採一次到位

鎖定雙薪家庭需求，「我的鮮食集」提供沙拉、蛋白餐、精緻便當、壽司、生魚片等百項即食餐點，並推出家庭號大份量壽司、明太子炙燒鮭魚壽司等新品。烘焙坊更集結 READ BREAD、WE SWEET、阪急麵包，近300種麵包甜點一次滿足。

冷藏食材部分則涵蓋日本鹿兒島A5和牛、家庭快炒系列、「三去」鮮魚與「小農直採」蔬果專區，青埔店是全台首家設置小農直採的大全聯門市，讓消費者可直接購買由小農自訂價格的新鮮蔬果。

25家品牌打造餐飲＋潮流一體化 親子樂園同步登場

大全聯青埔店美食街集結12家餐廳與多家輕食品牌，包括壽司郎、北村豆腐家、二旭鍋、饗燒、港點大師、品川蘭、小木屋鬆餅、路易莎等，多國料理一次到位。休閒購物則引進 JINS、QB HOUSE、ABC Mart、松本清與潮流配件品牌。

親子更有「老虎歡樂世界Tiger’s World」與寶可夢遊戲機台，日本SEGA代理《寶可夢明耀之星》首度進駐量販店，並打造寶可夢授權商品專區，搶攻親子與遊戲族群。

開幕狂撒2,000萬購物金 早鳥贈品、抽獎、信用卡回饋一次送

12/16～12/19 到店即送1,000元購物金，每日限量5,000份；滿額再送現金折抵、大全熊衛生紙等贈品。消費滿1,000元還可抽 iPhone17、Dyson 吸塵器、空氣清淨機等好禮。

新上市的大全聯信用卡回饋最高上看13％，再加碼刷滿額送福利點、送大全熊保冷袋，讓卡友最有感。

周裕穎操刀制服 F1風格引領全聯品牌新形象

隨青埔店開幕，全聯也同步發表新制服，由設計師周裕穎以「F1車隊精神」為概念打造。大全聯以品牌紅色系為主色，強化速度感與品牌識別，並採用100％回收