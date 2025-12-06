家長會吸金副會長「剝皮上流20億」 遭通緝

高雄史上最大規模吸金，某明星國小家長會副會長邱女，涉嫌捲走20億元。被害人曝光邱女夫妻的照片，到處找人。讀者提供



高雄活躍於某明星國小家長會的邱姓副會長，以話術利誘家長會成員、退休校長掏錢投資，並允諾每月利息報酬高達3成，進一步透過高爾夫俱樂部，伸向醫界、政商名流，初估吸金20億元。邱女在七月出境目至中國澳門，至今未歸國。由於涉詐金額龐大，檢方5日正式對邱女發布通緝。

調查指出，邱女長期活躍於明星學校家長會圈，社交手腕高，以月息20%至30%的暴利，成功打入上流社會，除了家長會人脈，她也透過一名高帥的黃姓高爾夫球教練，結識醫師、企業家等。

廣告 廣告

被害人出面受訪指控，邱女稱自己股票代墊、資金代墊，投資通訊行和飲料店。被害人信了，一開始獲利頗豐，紛紛砸錢，直到錢拿不到，才驚覺陷入旁是騙局。

今年10月，高雄檢警調發動大規模搜索行動，因邱女在7月間出境前往中國澳門，至今未歸國，檢方將循相關途徑予以追緝，且於5日發布通緝。

更多太報報導

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生