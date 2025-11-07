家長會是學校與家長間重要橋樑 張善政：盼共打造孩子快樂成長環境

張市長與貴賓合影。





桃園市長張善政7日下午前往中壢區，出席「114學年度各級學校家長會長證書及感謝狀頒發活動」。張市長表示，家長會長一直以來都是學校與家長之間的重要橋樑，為教育發展與校務推動上貢獻良多，協助學校更有效率地回應家長需求，促進親師合作。張市長指出，教育仰賴家長、學校與政府三方的共同努力，未來市府將持續與家長會攜手合作，打造更優質、更完善的教育環境，讓桃園的孩子們在安全與關懷中快樂成長。

張善政除頒發各級學校新任家長會長當選證書外，也致贈感謝狀予卸任會長，感謝他們在任內的付出與奉獻，並期勉所有家長會持續支持學校各項校務運作，發揮團隊合作與社區連結的力量，共同營造有愛、有溫度的教育環境。

張市長致詞。

教育局表示，本次活動共有約450位家長會新任及卸任會長接受當選證書與感謝狀，市府感謝所有家長會長對教育的熱心投入與無私奉獻，協助各級學校在推動教育活動、改善學習環境、促進親師溝通及推展親職教育等面向持續精進。

教育局強調，學校教育的推動離不開家長的支持與參與，唯有親師同心，才能為孩子營造多元、公平、友善的學習環境，讓桃園成為安心就學、幸福成長的教育城市。包括市議員葉明月、彭俊豪、王珮毓、張曉昀、市府教育局長劉仲成、中壢區長李日強、桃園市家長會長協會理事長温碧雲、桃園市高中小學家長會長協會理事長劉世鴻，以及各級學校新任與卸任家長會長、校長及學校代表等均一同出席。

大合照。

