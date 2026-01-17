家長有感更新來了 YouTube替孩子把關短影音時間

【記者趙筱文／台北報導】YouTube宣布推出一系列針對青少年與家庭的新功能，從短影音觀看時間、就寢提醒，到內容推薦與帳戶切換機制，實際解決家長與孩子每天都會遇到的使用痛點，讓「要不要滑、滑多久、看什麼」不再只能靠碎念。

對多數家長來說，最有感的更新是Shorts短影音的觀看時間控管。家長現在可以替青少年帳戶設定每天可滑Shorts的時間，未來甚至能直接設為「0分鐘」。這代表，寫作業時間可以直接關掉短影音，長途搭車、等候時間再打開當娛樂，不必整天在與孩子的「再五分鐘」拉鋸戰中不愉快。搭配原本就有的「休息提醒」與「就寢提醒」，等於把數位作息表直接內建在App裡。

內容面向上，YouTube也調整了青少年帳戶的推薦邏輯。平台導入一套「青少年高品質內容原則」，讓更有學習性、資訊正確、適合年齡的影片，被系統優先推薦給青少年用戶。實際效果是，補習、寫報告、找知識時，更容易看到像Khan Academy、CrashCourse、TED-Ed這類內容，帶來更有教育性與正向價值的方向發展。

在帳戶使用體驗方面，新版設計也更貼近家庭日常。家長可在同一支手機中快速建立兒童或青少年帳戶，並依實際觀看者一鍵切換，不用再反覆登出登入，避免孩子誤用大人帳戶看到不適合的內容。對有多個小孩、或家中共用平板的家庭來說，操作門檻明顯降低。

YouTube強調，未來將持續與家庭、教育與心理健康專家合作，讓平台在娛樂與學習之外，也能成為青少年安心探索世界的數位空間。簡單說，就是把「滑到停不下來」這件事，正式交回給爸媽決定，讓數位育兒開始有了更安心搭配的工具。

YouTube新增Shorts短影音觀看時間限制功能，家長可依需求替孩子設定每日可滑Shorts的時數，甚至直接設為0分鐘，孩子無法自行更改設定，協助家長更有效把關短影音使用時間。YouTube官網

