家長氣炸！國中考題驚見「精液豆漿、綠茶婊」 老師工作丟了「4年不得聘任」

金門縣金城國中今年5月被爆出健康段考試題出現「精液豆漿、綠茶婊、捅屁眼、下面羊死了」等大量不雅字眼，引發家長怒火，也在社群平台被炎上。針對出題的翁姓男教師，金城國中今（22日）公布調查與處分結果，決議解聘翁男並且4年不得聘為教師。

綜合媒體報導，金城國中今年5月的健康段考試題被發現有大量的不雅字眼，諸如「下面羊死了...公麻雀強姦了母麻雀」「『好想要做愛啊！』打炮哥開口閉口都離不開性」「請朋友喝新鮮的精液豆漿」，或包含帶有性別歧視意味的「小愛是一個不折不扣的綠茶婊」「女人救世劍」，甚至還有影射網紅四叉貓是「低端網紅愛滋貓」。

出題內容遭批粗俗、性騷當有趣，出題教師翁姓教師陸續遭到網友起底，不少人紛紛在Threads、金城國中臉書粉專聲討，認為校方應該慎重處理，「請開除不適任老師！」有人還發現他曾獲「10年資深優良教師」，更曾參與中國廈門統戰節目《台青尋根記》的節目，並聲稱「在祖地聽到熟悉的鄉音，感覺分外親切」。

金城國中事發後經教評會審議後決議，將翁姓教師停聘6個月、靜待性平調查結果，如今終於透過新聞稿說明進一步調查與決議。

校方表示，此案經通報後召開性平會啟動調查，性平會審酌翁姓教師所命試題的呈現方式不當，違反《性別平等教育法》第20條，認定其學生構成性騷擾，依《教師法》第15條第1項，建議解聘翁姓教師，並處以4年內不得聘任為教師，同時應定期接受相關性平課程等義務。

校方11月16日召開教師評審委員會，認為翁姓教師於定期評量涉及接連使用多道不雅或時下網路流行通俗文字的題目，考量學生身心與受教權等影響程度，以及應受責難程度等事由，為保障學生受教權與保護學生身心發展，經出席委員過半數同意，決議解聘翁姓教師，且4年不得聘任為教師。

金城國中也強調，對於本案造成的社會觀感和對學生的影響他們深表遺憾，也會承擔應有責任，未來會全面強化命題與審題流程，加強教師專業倫理與性別平等教育等內部培訓，杜絕類似案件再發生，建立友善、尊重及安全的學習環境。

