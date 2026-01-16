家長注意！倫敦多處兒童遊樂場檢出致癌除草劑 摸完吃手指恐把毒物吞下肚

大倫敦及周邊地區的兒童遊樂場中，檢測出具爭議性的除草劑「嘉磷塞」殘留。示意圖（pexels提供）

英國非營利組織「農藥行動網」發布一項驚人調查，指出在大倫敦及周邊地區的兒童遊樂場中，檢測出具爭議性的除草劑「嘉磷塞」（台灣俗稱年年春）殘留。儘管世界衛生組織早於2015年就將嘉磷塞列為「可能致癌物」，但調查顯示，英國多個地方政府仍持續在公園綠地大量使用此類化學藥劑，引發家長與公衛專家的強烈擔憂。

根據《衛報》報導，該組織針對肯特郡、劍橋郡及倫敦多個行政區總計13處遊樂場進行採樣，結果發現高達8處驗出嘉磷塞或其分解物質。組織負責人尼克（Nick Mole）警告，幼童常有將手指或物品放入口中的習慣，這意味著當他們在溜滑梯、盪鞦韆或接觸泥土時，極可能直接攝入這些高危害農藥。

值得注意的是，早在2021年便宣布公共綠地停用嘉磷塞的倫敦哈克尼區，是本次檢測中唯一未驗出任何殘留的安全區域，顯示政策介入的有效性。

針對嘉磷塞的潛在危害，倫敦國王學院分子遺傳學專家麥可（Michael Antoniou）教授指出，研究顯示接觸此類除草劑是脂肪肝、腎臟病及白血病等嚴重疾病的重要風險因子。他直言，政府監管單位宣稱的「安全劑量」在最新科學檢視下已站不住腳，尤其對於發育中的兒童，當局應盡全力消除任何不必要的接觸風險，而非讓風險潛伏在日常遊憩環境中。

目前嘉磷塞在英國仍屬合法使用，被廣泛噴灑於公園、墓園及人行道以控制雜草。面對日益升高的健康疑慮，綠黨國會議員席恩（Siân Berry）已提案要求立法，禁止在公共區域使用嘉磷塞，她強調地方議會有更多友善自然的方式來管理環境，而非讓兒童暴露於危險之中。

許多受訪家長得知消息後感到震驚與憤怒，認為遊樂場應是孩子親近自然、最安全的探索空間，無法接受化學毒物入侵。英國健康與安全執行局預計今年將重新審查嘉磷塞的使用授權，相關團體正密切關注並持續施壓，盼能為下一代爭取無毒的成長環境。

