家長注意！「充氣式遊具」兒童事故率攀升 靖娟基金會示警：安全管控有明顯漏洞

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

靖娟兒童安全文教基金會於今（9）日在士林親子館舉辦去年度兒童事故傷害統計分析記者會，基金會執行長許雅荏指出，去年共有18名兒童因遊戲與玩具事故死傷，其中5人涉及充氣式遊具，占近三成，顯示臨時遊具在管理與安全監控上仍有明顯漏洞，已成兒童安全的新警訊。

靖娟基金會指出，近四年遊戲事故多發生於公園等公共場所，主要涉及溜滑梯、攀爬架等固定式遊具；然而去年事故風險出現明顯轉移，集中於親子活動、假日市集等臨時活動場域中常見的充氣式遊具，共有18名兒童因遊戲與玩具事故死傷。

許雅荏表示，先前在2018年就曾呼籲政府正視臨時遊戲設施的管理問題，並儘速檢討相關法規與管理機制，但至今仍未見明顯改善，顯示問題不在於不知道風險，而是制度補強始終未能到位。而此類型的充氣式遊具，在規定上每次使用都須向主管機關備查，四年期間有跟政府核備的僅有40件，多數場域往往涉及設備固定不足、人數控管不當或現場管理人力不足，對兒童安全構成潛在威脅。

許雅荏向政府喊話，盼透過跨部會合作，從遊戲設施管理、臨時活動場域審核到現場稽查應全面檢視與強化；也提醒家長春節期間若帶孩子參與遊戲設施時，應全程在旁陪同並留意現場是否有清楚的核備資訊與安全告示，並確認現場是否落實設備固定、出入口有防護、人數控管、充氣充足與工作人員看顧等基本安全措施，同時家長也需要在旁時刻照顧，才能避免憾事發生。

