家長注意！「含菌奶粉」燒到台灣 雀巢「啟賦」2批號8.3萬罐下架

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

全球食品大廠雀巢（Nestlé）的嬰兒奶粉在國外檢出仙人掌桿菌汙染，至少有12國召回產品，原本台灣雀巢強調問題批次產品均未在台灣販售，不過，食藥署今（8）日宣布，業者經持續確認後今再次通報，因爲無法排除產品使用到可能受源自仙人掌桿菌物質汙染的原料，所以預防性下架2批號啟賦幼兒（童）成長專用配方食品，總共8萬3496罐。

此次回收事件起源，據雀巢國外官網聲明，業者是在例行監測時，於生產線區域檢出仙人掌桿菌，追查後發現來自於供應商的微量原料花生四烯酸油（Arachidonic acid oil）遭到汙染。

先前針對國際包括英國及香港宣布的回收品項，食藥署曾在1月6日、1月7日二度發布的「消費紅綠燈」警訊中，因為業者回報確定沒輸入，列為「綠燈（沒問題）」，不過，情形在業者今日再度自行通報之後有了改變。

食藥署副署長蔡淑貞表示，食藥署在1月6日即就英國、香港等政府機關發布有關雀巢公司在歐洲自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方食品回收警訊，查明未有輸入我國，但仍繼續要求台灣雀巢股份有限公司就相關輸台產品進行釐清。

蔡淑貞說，食藥署今日再接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，有2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2)，因無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質汙染的原料，基於對消費者健康安全的高度重視，啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理專線︰0809-000-828，民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨。

食藥署表示，仙人掌桿菌毒素（cereulide）為仙人掌桿菌（Bacillus cereus）可能產生之毒素，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。

食藥署提醒，食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。

