家長注意！市售4款嬰幼兒食品重金屬超標 海苔酥超標20倍「業者聲明掀眾怒」

政院消保處今年4月於新北市、桃園市、新竹縣、台南市、宜蘭縣實體店面，隨機購樣50件嬰幼兒食品，進行品質檢測及標示查核。產品標示雖全數合格，但有4款產品重金屬超標，分別為海苔酥、幼兒義大利麵、米棒、米餅，已由地方衛生單位依法查處，並要求業者改善完畢。事後本土品牌齒妍堂發聲明道歉，卻因內容引發家長不滿，燒成公關危機。

消保處指出，4款品質檢測不合格的嬰幼兒食品，分別為日本田靡製麵「義大利麵番茄風味」、台灣齒妍堂「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」、韓國Baby Bon「Baby Bon 米棒（紫薯）」、台灣日初禾作「零添加蘋果糙米餅」。

其中台灣廠牌齒妍堂的「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」，檢出金屬鉛0.057mg/kg ，不符限量標準0.050mg/kg；重金屬鎘也被檢出0.838 mg/kg，不符限量標準0.040mg/kg，超標逾20倍。

其他3款產品則都是重金屬鎘超標，日本田靡製麵「義大利麵番茄風味」檢出重金屬鎘0.043mg/kg、韓國Baby Bon「Baby Bon 米棒（紫薯）」檢出重金屬鎘0.045mg/kg、台灣日初禾作「零添加蘋果糙米餅」檢出重金屬鎘0.049mg/kg。

食藥署已請地方衛生機關依法查處，同批產品已下架銷毀完畢，地方衛生機關亦命製造商或進口商限期改正；針對進口商品，食藥署已就同進口商輸入同產地、同貨品分類號列之產品採加強抽批查驗，提高抽驗率。

消保處提醒消費者，選購嬰幼兒食品時，應留意嬰幼兒食品外包裝建議適用年齡之標示，選購適合家中嬰幼兒年齡食用的嬰幼兒食品；不購買來源不明或標示不清之嬰幼兒食品，購買前應檢視商品之製造或進口廠商名稱及地址、產地、成分及營養標示等資訊是否清楚完整；應確認嬰幼兒食品之製造日期、保存期限等標示，選購保存期限內之商品。

產品重金屬超標，台灣品牌齒妍堂發聲明道歉並提供退款。業者表示，凡在今年12月15日（含）以前購買本產品者，只要能提供購買發票，都將無條件、立即協助辦理全額退款。

針對不合格產品，齒妍堂說明，該產品原始定位，是提供具備正常咀嚼能力之兒童及一般消費者使用，並非嬰幼兒副食品，包裝標示原應載明為「3歲以上具有咀嚼能力之兒童」。因早期包裝標示誤植「2歲以上」字樣，致主管機關稽查時，依嬰幼兒食品相關標準進行檢視，進而引發後續討論與外界誤解。

然而齒妍堂的說明消費者並不買單，大批網友至業者臉書粉專批評聲明避重就輕，因為產品重金屬嚴重超標20倍，無論多大歲數的孩童吃到都會有問題，不該拿標示不清當藉口。

